Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского

В ходе прямой линии Путину поступил вопрос о том, существует ли возможность обмена российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве, на украинского режиссера Сенцова, задержанного в России.
Президент напомнил, что российский журналист Кирилл Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Олег Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке теракта.
Владимир Путин: «Это разные вещи и несопоставимые. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и наш журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин: «Это разные вещи и несопоставимые. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и наш журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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