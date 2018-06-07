    Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского

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    Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского

    Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского

    Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского

    В ходе прямой линии Путину поступил вопрос о том, существует ли возможность обмена российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве, на украинского режиссера Сенцова, задержанного в России.

    Президент напомнил, что российский журналист Кирилл Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Олег Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке теракта.

    Владимир Путин: «Это разные вещи и несопоставимые. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и наш журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций».

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.

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    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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