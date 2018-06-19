Омбудсмены РФ и Украины утвердили «дорожную карту» по посещениям заключенных

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой удалось выработать «дорожную карту» по посещениям заключенных в двух странах.
По словам Москальковой, «дорожная карта» основана на принципах взаимности посещения заключенных, передает ТАСС. Она отметила, что залогом успеха любых переговоров, в том числе по этому сложному вопросу, является создание атмосферы взаимного доверия.
Татьяна Москалькова: «Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений».
Стороны обменялись списками граждан, состоящими в общей сложности из 34 фамилий. Это заключенные, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы в России и на Украине до августа. Также Москалькова и Денисова обсудили график взаимных визитов. Работа уже начата.
Татьяна Москалькова: «Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны».
Татьяна Москалькова: «Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений».
Стороны обменялись списками граждан, состоящими в общей сложности из 34 фамилий. Это заключенные, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы в России и на Украине до августа. Также Москалькова и Денисова обсудили график взаимных визитов. Работа уже начата.
Татьяна Москалькова: «Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны».
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