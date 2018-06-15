    Омбудсмена Украины не пустили в колонию к Олегу Сенцову

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    Омбудсмена Украины не пустили в колонию к Олегу Сенцову

    Омбудсмена Украины не пустили в колонию к Олегу Сенцову

    Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

    Татьяна Москалькова подтвердила ТАСС, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к Олегу Сенцову.

    Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: «Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Олегу Сенцову). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека — Сенцова».

    Ранее Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что прибыла в Салехард, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии «Белый медведь». Накануне пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что Москалькова и Денисова еще не согласовали дату посещения украинского режиссера. Украинская сторона настаивала на «скорейшей поездке в Салехард», а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

    Напомним, режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества. Позднее его приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонии строгого режима. А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.

    смотретьПутин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского
    Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского
    Отметим, что ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Также в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали по обвинению в госизмене.

    Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Сенцов осужден по обвинению в подготовке теракта.

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