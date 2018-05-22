МИД Украины допустил возможность обмена Вышинского на Сенцова

Украинские власти не исключают возможности обмена арестованного журналиста Вышинского на режиссера Сенцова, приговоренного к колонии в России.
Киев не исключает возможности обмена российского журналиста Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщила представительница МИД страны Марьяна Беца, передает украинский «Пятый канал»
Марьяна Беца, официальный представитель МИД Украины: «Основная цель как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это случится с помощью какой-либо третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы озвучивали все заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, возможно, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно: процесс переговоров не останавливается».
Напомним, Кирилл Вышинский, главный редактор РИА Новости Украина, был арестован по решению Херсонского суда 17 мая. Журналиста, который имеет российское и украинское гражданства, обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Защита Вышинского уже подала апелляцию на его арест. Президент России Владимир Путин назвал арест Вышинского беспрецедентным событием, так как журналиста фактически обвиняют в госизмене за исполнение профессиональных обязанностей.
Олег Сенцов осужден в России по статье «Терроризм». Режиссера задержали в Крыму в 2014 году за попытку создания на территории полуострова террористического сообщества. Он приговорен к 20 годам заключения и отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе в колонии строгого режима, более известной как «Белый медведь». В мае украинские СМИ сообщили, что Сенцов в заключении объявил бессрочную голодовку.
Марьяна Беца, официальный представитель МИД Украины: «Основная цель как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это случится с помощью какой-либо третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы озвучивали все заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, возможно, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно: процесс переговоров не останавливается».
Напомним, Кирилл Вышинский, главный редактор РИА Новости Украина, был арестован по решению Херсонского суда 17 мая. Журналиста, который имеет российское и украинское гражданства, обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Защита Вышинского уже подала апелляцию на его арест. Президент России Владимир Путин назвал арест Вышинского беспрецедентным событием, так как журналиста фактически обвиняют в госизмене за исполнение профессиональных обязанностей.
Олег Сенцов осужден в России по статье «Терроризм». Режиссера задержали в Крыму в 2014 году за попытку создания на территории полуострова террористического сообщества. Он приговорен к 20 годам заключения и отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе в колонии строгого режима, более известной как «Белый медведь». В мае украинские СМИ сообщили, что Сенцов в заключении объявил бессрочную голодовку.
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