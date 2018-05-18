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    «Беспрецедентная вещь»: Путин прокомментировал задержание журналиста Вышинского на Украине. Путин, СМИ, Украина, журналистика, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Беспрецедентная вещь»: Путин прокомментировал задержание журналиста Вышинского на Украине

    «Беспрецедентная вещь»: Путин прокомментировал задержание журналиста Вышинского на Украине

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    «Беспрецедентная вещь»: Путин прокомментировал задержание журналиста Вышинского на Украине

    «Беспрецедентная вещь»: Путин прокомментировал задержание журналиста Вышинского на Украине

    «Беспрецедентная вещь»: Путин прокомментировал задержание журналиста Вышинского на Украине
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Ситуация с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского является беспрецедентной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

      Владимир Путин: «Что касается задержания журналиста, то это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности».

      Российский лидер признался, что давно не видел ничего подобного. Он также сообщил, что обсудил эту ситуацию с Ангелой Меркель, но не стал вдаваться в детали, передает «Интерфакс».

      смотретьВ Москве проходит митинг в поддержку задержанного на Украине журналиста Вышинского
      В Москве проходит митинг в поддержку задержанного на Украине журналиста Вышинского
      Напомним, руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая. В офисе редакции, а также квартирах некоторых сотрудников СБУ провела обыски. На допрос по данному делу вызваны 47 человек. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Накануне городской суд Херсона отправил его под арест. В Москве перед посольством Украины сегодня прошел митинг в поддержку Кирилла Вышинского.

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