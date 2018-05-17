Арестованному на Украине журналисту Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы

смотреть Супруга Вышинского рассказала НТВ о здоровье задержанного журналиста

Сам Вышинский сегодня назвал это дело прямым давлением на свободу слова. Москва требует его немедленного освобождения и считает происходящее произволом украинских спецслужб.следит за ситуацией.Негативная международная реакция на действия украинских силовиков весомым аргументом для Херсонского городского суда предсказуемо не стала. Кирилл Вышинский оставлен под стражей на два месяца, хотя защита просила отпустить обвиняемого под залог. Суд не принял во внимание даже то, что и обыски в офисе редакции РИА Новости Украина, и задержание ее руководителя прошли с многочисленными нарушениями. Например, несмотря на запрет о разглашении данных, сотрудники СБУ все фотографии и материалы отправляли в украинские СМИ., главный редактор РИА Новости Украина: «Я в профессии давно. И то, что стандарты какие-то есть процессуальные, но они не соблюдаются сотрудниками СБУ, которые, наверное, гордятся тем, что они исполняют законы, для меня как минимум странно».Вышинского задержали 15 мая в Киеве и срочно этапировали в Херсон. Обвинили в госизмене. Под этим преступлением украинский уголовный кодекс подразумевает «переход на сторону врага, шпионаж, оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности». Каким образом эту подрывную деятельность осуществлял не военный, не химик, не секретный агент, а обычный журналист, да еще в официально зарегистрированном СМИ, в украинской прокуратуре внятно объяснить не могут. Формулировки в обвинении абсолютно абстрактны, а вот срок грозит вполне реальный — от 10 до 15 лет заключения.Госдума сегодня потребовала от Киева немедленно освободить Кирилла Вышинского и призвала Совет Европы и ОБСЕ занять принципиальную позицию по нарушениям прав журналистов на Украине. В ОБСЕ уже выразили беспокойство в связи с происходящим и напомнили Украине, что, согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой.С требованием начать международное разбирательство уже выступили египетские СМИ — там задержание Вышинского назвали шоком. О незыблемости прав журналистов напомнили редакторы китайских газет и выразили надежду на соблюдение Украиной международных норм. Однако демократия на Украине, как выяснилось, распространяется не на всех, и в ближайшее время следователи начнут допросы неких свидетелей. Сообщается, что их будет 47.