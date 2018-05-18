В Москве проходит митинг в поддержку задержанного на Украине журналиста Вышинского

В столице проходит согласованная акция в поддержку российских журналистов, подвергшихся притеснениям на Украине. Митинг стартовал в 14:00 перед посольством Украины в Москве.
На акции выступил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. Он сравнил действия украинских правоохранителей, которые ворвались в редакцию в Киеве, с инквизицией.
Дмитрий Киселёв: «Мы здесь для того, чтобы выразить свой протест против инквизиции, на самом деле, да? Потому что это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать, и потом просто его уничтожают. Ну, тогда сжигали на костре, а сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как это вообще понять? Кириллу исполнилось в прошлом году 50 лет, представим себе, он, что, должен выйти в 65 с клеймом „изменник родины“? Ну, это абсолютный абсурд, это средневековая инквизиция».
Киселёв рассказал, что рассматриваются разные идеи о способах освобождения главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Возможно, его удастся обменять. Но решение в этом случае, как отметил Киселёв, остается за самим Кириллом Вышинским, передает ТАСС.
В СМИ назывались имена Романа Сущенко и Олега Сенцова как тех, на кого могут обменять Вышинского.
Дмитрий Киселёв: «Это люди, которые находятся в тюрьме за терроризм и вели подрывную деятельность. Кирилл ничем подобным не занимался. Если такой обмен состоится, он будет не эквивалентным заведомо. Но тем не менее я думаю, что Кирилла должны отпустить».
В свою очередь главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на митинге заявила, что в зоне риска на Украине находится любой человек, который выступает против курса нынешних киевских властей. По ее мнению, ситуация будет усугубляться по мере приближения выборов, передает РИА Новости.
Напомним, сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости Украина. Они провели обыск, который продолжался около восьми часов, и задержали Кирилла Вышинского. Его обвинили в госизмене. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы. Кроме того, СБУ провела обыски в квартирах некоторых сотрудников. Их вызвали на допрос.
Дмитрий Киселёв: «Мы здесь для того, чтобы выразить свой протест против инквизиции, на самом деле, да? Потому что это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать, и потом просто его уничтожают. Ну, тогда сжигали на костре, а сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как это вообще понять? Кириллу исполнилось в прошлом году 50 лет, представим себе, он, что, должен выйти в 65 с клеймом „изменник родины“? Ну, это абсолютный абсурд, это средневековая инквизиция».
Киселёв рассказал, что рассматриваются разные идеи о способах освобождения главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Возможно, его удастся обменять. Но решение в этом случае, как отметил Киселёв, остается за самим Кириллом Вышинским, передает ТАСС.
В СМИ назывались имена Романа Сущенко и Олега Сенцова как тех, на кого могут обменять Вышинского.
Дмитрий Киселёв: «Это люди, которые находятся в тюрьме за терроризм и вели подрывную деятельность. Кирилл ничем подобным не занимался. Если такой обмен состоится, он будет не эквивалентным заведомо. Но тем не менее я думаю, что Кирилла должны отпустить».
В свою очередь главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на митинге заявила, что в зоне риска на Украине находится любой человек, который выступает против курса нынешних киевских властей. По ее мнению, ситуация будет усугубляться по мере приближения выборов, передает РИА Новости.
Напомним, сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости Украина. Они провели обыск, который продолжался около восьми часов, и задержали Кирилла Вышинского. Его обвинили в госизмене. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы. Кроме того, СБУ провела обыски в квартирах некоторых сотрудников. Их вызвали на допрос.
Комментарии