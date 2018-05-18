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    Арестованному на Украине Вышинскому запрещают говорить по телефону и видеться с родными. аресты, журналистика, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрестованному на Украине Вышинскому запрещают говорить по телефону и видеться с родными

    Арестованному на Украине Вышинскому запрещают говорить по телефону и видеться с родными

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    Арестованному на Украине Вышинскому запрещают говорить по телефону и видеться с родными

    Арестованному на Украине Вышинскому запрещают говорить по телефону и видеться с родными

      Супруга арестованного в Киеве руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила, что ему не разрешают встречаться с родными и говорить по телефону.

      Ирина Вышинская сообщила об этом в ходе видеомоста Москва — Киев. Также она поделилась информацией об условиях содержания журналиста и — самое главное — о том, получает ли он необходимую врачебную помощь.

      Ирина Вышинская, супруга руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского: «Со слов адвоката Андрея Доманского, я знаю, что Кирилла осматривали врачи. Действительно, подтвердилось то, о чем я говорила. Есть необходимые лекарства, которые были доставлены Кириллу, и, как мне пообещал Андрей, Кирилл находится под наблюдением врачей».

      Добавим, сегодня у посольства Украины в центре Москвы пройдет акция с требованием освободить Кирилла Вышинского и прекратить преследование журналистов на Украине.

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