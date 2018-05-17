Супруга Вышинского рассказала НТВ о здоровье задержанного журналиста

Супруга задержанного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в интервью НТВ рассказала о состоянии здоровья журналиста и об обысках, которые проводили спецслужбы.
С момента задержания главреда РИА Новости Украина в Киеве прошло два дня. Подозреваемого перевезли в Херсонский суд, где слушается дело о госизмене.
Как рассказала НТВ супруга задержанного Ирина Вышинская, за все это время она ни разу не поговорила с мужем. Все новости она узнает от адвоката.
Ирина Вышинская, супруга Кирилла Вышинского: «Кирилл сейчас находится в Херсоне, я — в Киеве. Я не общалась с ним с того момента, как его похитили. У меня не было возможности общаться».
Вышинская рассказала, что состояние здоровья ее мужа требует внимания врачей и медикаментозного лечения.
Ирина Вышинская: «Я говорила об этом много раз и сегодня я общалась с адвокатом, он мне сказал, что Кирилл был осмотрен докторами, ему предоставлены все необходимые медикаменты. Адвокат меня уверил, что Кирилл — под наблюдением медиков».
Также супруга журналиста отметила, что сотрудники СБУ обыскивали не только офис РИА Новости в Киеве, но пришли даже к родителям мужа. «Обыски были на квартире у мамы Кирилла и у его отца», — сообщила женщина.
Сегодня в Херсонском городском суде избирают меру пресечения руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Прокуратура Украины обвиняет его в госизмене и ведении подрывной деятельности на территории страны. Обвинение требует для журналиста 60 дней ареста. Адвокаты настаивают, чтобы подзащитного отпустили под залог.
Сам Вышинский обвинения в свой адрес называет безосновательными и нелепыми, а весь процесс против него ничем иным как давлением на свободу слова. В суде он перечислил многочисленные нарушения, допущенные украинскими спецслужбами во время обысков. Несмотря на подписи о неразглашении, они передали в СМИ все фотографии и материалы дела. Сегодня с призывом отпустить Вышинского на свободу к киевским властям обратились депутаты Госдумы, а российские журналисты призвали коллег и всех неравнодушных выйти на митинг поддержки к посольству Украины в Москве.
Напомним, Вышинского задержали 15 мая. В офисе редакции, а также квартирах некоторых сотрудников СБУ провела обыски. На допрос по делу РИА Новости Украина вызваны 47 человек. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказала НТВ супруга задержанного Ирина Вышинская, за все это время она ни разу не поговорила с мужем. Все новости она узнает от адвоката.
Ирина Вышинская, супруга Кирилла Вышинского: «Кирилл сейчас находится в Херсоне, я — в Киеве. Я не общалась с ним с того момента, как его похитили. У меня не было возможности общаться».
Вышинская рассказала, что состояние здоровья ее мужа требует внимания врачей и медикаментозного лечения.
Ирина Вышинская: «Я говорила об этом много раз и сегодня я общалась с адвокатом, он мне сказал, что Кирилл был осмотрен докторами, ему предоставлены все необходимые медикаменты. Адвокат меня уверил, что Кирилл — под наблюдением медиков».
Также супруга журналиста отметила, что сотрудники СБУ обыскивали не только офис РИА Новости в Киеве, но пришли даже к родителям мужа. «Обыски были на квартире у мамы Кирилла и у его отца», — сообщила женщина.
Сегодня в Херсонском городском суде избирают меру пресечения руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Прокуратура Украины обвиняет его в госизмене и ведении подрывной деятельности на территории страны. Обвинение требует для журналиста 60 дней ареста. Адвокаты настаивают, чтобы подзащитного отпустили под залог.
Сам Вышинский обвинения в свой адрес называет безосновательными и нелепыми, а весь процесс против него ничем иным как давлением на свободу слова. В суде он перечислил многочисленные нарушения, допущенные украинскими спецслужбами во время обысков. Несмотря на подписи о неразглашении, они передали в СМИ все фотографии и материалы дела. Сегодня с призывом отпустить Вышинского на свободу к киевским властям обратились депутаты Госдумы, а российские журналисты призвали коллег и всех неравнодушных выйти на митинг поддержки к посольству Украины в Москве.
Напомним, Вышинского задержали 15 мая. В офисе редакции, а также квартирах некоторых сотрудников СБУ провела обыски. На допрос по делу РИА Новости Украина вызваны 47 человек. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.
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