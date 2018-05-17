Обвинение требует назначить Вышинскому 60 дней ареста

Херсонский городской суд Херсонской области рассматривает ходатайство об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
Обвинение требует назначить Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде 60 дней ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
На сайте Херсонского суда указывается, что Кирилл Вышинский «подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 „Государственная измена“».
Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в киевский офис РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Беспокойство действиями Киева выразили в ОБСЕ. Там напомнили, что, «согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой».
Сегодня задержанного в Киеве Вышинского этапировали в Херсон, где базируется организация «прокуратура АР Крым», созданная, как отмечают политологи, для имитации того, что полуостров якобы все еще украинский.
Эксперты не исключают, что Киев распорядился задержать Вышинского для того, чтобы шантажировать Москву и принудить к обмену на украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.
На сайте Херсонского суда указывается, что Кирилл Вышинский «подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 „Государственная измена“».
Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в киевский офис РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Беспокойство действиями Киева выразили в ОБСЕ. Там напомнили, что, «согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой».
Сегодня задержанного в Киеве Вышинского этапировали в Херсон, где базируется организация «прокуратура АР Крым», созданная, как отмечают политологи, для имитации того, что полуостров якобы все еще украинский.
Эксперты не исключают, что Киев распорядился задержать Вышинского для того, чтобы шантажировать Москву и принудить к обмену на украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.
Комментарии