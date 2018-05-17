Суд в Херсоне арестовал журналиста Вышинского

Херсонский городской суд арестовал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на два месяца.
Суд в Херсоне арестовал на два месяца главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Об этом «Интерфаксу» сообщила представительница украинской так называемой прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.
Татьяна Тихончик, пресс-секретарь «прокуратуры Автономной республики Крым»: «Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года».
Соответствующая статья УК Украины не предусматривает другой меры пресечения. Следствие также ходатайствовало об аресте на 60 дней.
Напомним, Вышинского задержали 15 мая, в тот же день, когда сотрудники СБУ провели обыск в киевской редакции РИА Новости Украина. СБУ также обыскала квартиру корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ. Вышинского же этапировали в Херсон, где базируется организация «прокуратура АР Крым», созданная, как отмечают политологи, для имитации того, что полуостров якобы все еще украинский.
Эксперты не исключают, что Киев распорядился задержать Вышинского для того, чтобы шантажировать Москву и принудить к обмену на украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Татьяна Тихончик, пресс-секретарь «прокуратуры Автономной республики Крым»: «Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года».
Соответствующая статья УК Украины не предусматривает другой меры пресечения. Следствие также ходатайствовало об аресте на 60 дней.
Напомним, Вышинского задержали 15 мая, в тот же день, когда сотрудники СБУ провели обыск в киевской редакции РИА Новости Украина. СБУ также обыскала квартиру корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ. Вышинского же этапировали в Херсон, где базируется организация «прокуратура АР Крым», созданная, как отмечают политологи, для имитации того, что полуостров якобы все еще украинский.
Эксперты не исключают, что Киев распорядился задержать Вышинского для того, чтобы шантажировать Москву и принудить к обмену на украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
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