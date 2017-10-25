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    В Госдуме объяснили причины помилования лидеров меджлиса

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    В Госдуме объяснили причины помилования лидеров меджлиса

    В Госдуме объяснили причины помилования лидеров меджлиса

    Депутат Госдумы рассказал, что лидеры запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» были помилованы по просьбе крымского муфтия.

    Осужденные в Крыму заместители главы «Меджлиса крымско-татарского народа» Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз были освобождены от уголовной ответственности по просьбе муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева . Об этом в среду сообщил замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

    Руслан Бальбек, заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей: «По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то, что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям».

    Бальбек подчеркнул, что заявления украинских СМИ, приписавших освобождение усилиям украинских дипломатов, не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

    О помиловании Умерова и Чийгоза ранее в среду сообщил адвокат Умерова. По словам адвоката, сразу после освобождения оба отправились в Анкару.

    Напомним, «Меджлис крымско-татарского народа», называвший себя органом, представляющим интересы крымских татар, был признан в России экстремистской организацией и запрещен. Умеров в конце сентября был приговорен к двум годам колонии за публичные призывы к изменению территориальной целостности РФ. Сам он вину не признал и заявил, что все еще считает Крым территорией Украины. Защита Умерова тогда заявила о намерении обжаловать приговор.

    Ахтем Чийгоз был осужден на 8 лет колонии за организацию беспорядков у стен крымского парламента незадолго до референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ.

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