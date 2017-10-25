В Госдуме объяснили причины помилования лидеров меджлиса

Депутат Госдумы рассказал, что лидеры запрещенного в России «Меджлиса
крымско-татарского народа» были помилованы по просьбе крымского муфтия.
Осужденные в Крыму заместители главы «Меджлиса крымско-татарского народа» Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз были освобождены от уголовной ответственности по просьбе муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева . Об этом в среду сообщил замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Руслан Бальбек, заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей: «По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то, что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям».
Бальбек подчеркнул, что заявления украинских СМИ, приписавших освобождение усилиям украинских дипломатов, не соответствуют действительности, передает РИА Новости.
О помиловании Умерова и Чийгоза ранее в среду сообщил адвокат Умерова. По словам адвоката, сразу после освобождения оба отправились в Анкару.
Напомним, «Меджлис крымско-татарского народа», называвший себя органом, представляющим интересы крымских татар, был признан в России экстремистской организацией и запрещен. Умеров в конце сентября был приговорен к двум годам колонии за публичные призывы к изменению территориальной целостности РФ. Сам он вину не признал и заявил, что все еще считает Крым территорией Украины. Защита Умерова тогда заявила о намерении обжаловать приговор.
Ахтем Чийгоз был осужден на 8 лет колонии за организацию беспорядков у стен крымского парламента незадолго до референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ.
Руслан Бальбек, заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей: «По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то, что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям».
Бальбек подчеркнул, что заявления украинских СМИ, приписавших освобождение усилиям украинских дипломатов, не соответствуют действительности, передает РИА Новости.
О помиловании Умерова и Чийгоза ранее в среду сообщил адвокат Умерова. По словам адвоката, сразу после освобождения оба отправились в Анкару.
Напомним, «Меджлис крымско-татарского народа», называвший себя органом, представляющим интересы крымских татар, был признан в России экстремистской организацией и запрещен. Умеров в конце сентября был приговорен к двум годам колонии за публичные призывы к изменению территориальной целостности РФ. Сам он вину не признал и заявил, что все еще считает Крым территорией Украины. Защита Умерова тогда заявила о намерении обжаловать приговор.
Ахтем Чийгоз был осужден на 8 лет колонии за организацию беспорядков у стен крымского парламента незадолго до референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ.
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