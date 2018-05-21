Защита журналиста Вышинского подала апелляцию на его арест

Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на его арест.
Как сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский, одну апелляцию уже отправили по почте в суд Херсонской области. Еще одну завтра доставят в канцелярию апелляций в Херсоне.
Андрей Доманский, адвокат: «По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне».
Адвокат также сообщил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб со стороны журналиста не поступало. Навестить Вышинского адвокат намеревается во вторник.
Напомним, руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в госизмене. В офисе редакции, а также квартирах некоторых сотрудников СБУ провела обыски. На допрос по данному делу вызваны 47 человек. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. 17 мая городской суд Херсона отправил его под арест на 60 суток без возможности внесения залога. В Москве перед посольством Украины сегодня прошел митинг в поддержку Кирилла Вышинского.
Андрей Доманский, адвокат: «По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне».
Адвокат также сообщил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб со стороны журналиста не поступало. Навестить Вышинского адвокат намеревается во вторник.
Напомним, руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в госизмене. В офисе редакции, а также квартирах некоторых сотрудников СБУ провела обыски. На допрос по данному делу вызваны 47 человек. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. 17 мая городской суд Херсона отправил его под арест на 60 суток без возможности внесения залога. В Москве перед посольством Украины сегодня прошел митинг в поддержку Кирилла Вышинского.
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