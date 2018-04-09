Экипаж судна «Норд» не пускают в Крым из-за отсутствия документов «для выезда за границу»

Члены экипажа задержанного на Украине рыболовецкого сейнера «Норд» в ночь с 8 на 9 апреля пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт «Чонгар» в Херсонской области, однако не были пропущены украинскими пограничниками.
В украинской госпогранслужбе пояснили, что 10 россиян с судна «Норд» — жителей Керчи — не смогли попасть в Крым, так как украинская сторона считает их гражданами своей страны, и «у них нет документов, которые дают возможность выезда за границу». Об этом ТАСС заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины — пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
Олег Слободян, пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины: «Последний раз они пытались выехать сегодня ночью в Крым на Чонгаре».
Слободян заявил, что украинские пограничники будут готовы пропустить моряков, если у них будут документы, «выданные на законных основаниях, которые дают право пересечения админграницы».
Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
На членов экипажа наложили административные штрафы. Капитана Владимира Горбенко суд постановил арестовать на два месяца. Ему вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. За капитана был внесен залог, однако крымчанин все еще остается за решеткой, так как на Украине сейчас праздничные дни — до 10 апреля.
Олег Слободян, пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины: «Последний раз они пытались выехать сегодня ночью в Крым на Чонгаре».
Слободян заявил, что украинские пограничники будут готовы пропустить моряков, если у них будут документы, «выданные на законных основаниях, которые дают право пересечения админграницы».
Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
На членов экипажа наложили административные штрафы. Капитана Владимира Горбенко суд постановил арестовать на два месяца. Ему вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. За капитана был внесен залог, однако крымчанин все еще остается за решеткой, так как на Украине сейчас праздничные дни — до 10 апреля.
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