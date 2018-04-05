Экипаж арестованного Украиной судна задыхается от запаха протухшей в трюме рыбы

В Кремле пообещали защитить экипаж судна «Норд».
Пресс-секретарь президента заявил, что к делу уже подключился российский МИД. Тем временем в Херсонском городском суде перенесли на пятницу избрание меры пресечения капитану сейнера Владимиру Горбенко. Накануне у него возникли проблемы со здоровьем, стало плохо с сердцем, мужчину под конвоем доставили в больницу.
Жена капитана Мария Горбенко позволяет себе эмоции, когда рядом нет детей. При них, как бы трудно ни было, она старается держаться.
Мария Горбенко, жена капитана судна «Норд» Владимира Горбенко: «Я вчера с 7:00 ему пыталась дозвониться. Связи нет. Все, у меня сил нет. Младший двухлетний ребенок считает, что папа на работе. У средней дочери, ей 10 лет, вчера была истерика. Она услышала, о чем я разговариваю по телефону».
Похищение капитана напоминало сюжет дешевого детектива — его попросили выйти на несколько минут и увезли из Бердянска в Херсон. Лекарства Горбенко остались на столе каюты. Без необходимых препаратов у мужчины случился сердечный приступ.
Сергей Лесков, председатель рыб колхоза «Первое Мая»: «Его возили по больницам, больницы отказывались его принимать. Какой-то минимальный набор медицинских услуг ему оказали, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания в Херсоне».
Как передает корреспондент Олег Крючков, спешка с рассмотрением дела капитана вполне объяснима — украинских силовиков поджимают процессуальные сроки. Конфискация судна и мера пресечения для капитана — финал провокации. После похищения Владимира Горбенко команда сейнера попыталась сойти на берег. На борту судна нет холодильников, улов хранится прямо в трюме.
Татьяна Совельёва, жена второго помощника судна «Норд»: «Рыба начала протухать. Вонь стоит такая, что им в каютах невозможно сидеть. Они вышли, вызвали какую-то группу, пограничников или кого-то еще, их запихали опять на судно».
Утром корабль окружили автоматчики, украинские власти так и не разрешили экипажу сойти на берег и не пропустили консула, пообещали лишь выгрузить протухшую рыбу и разрешили адвокатам принести на борт питьевую воду.
Каких-то особенных бытовых условий для команды на сейнерах данного типа не предусмотрено. На борту есть несколько маленьких, совсем узких коек, два стула, стол. Эти корабли не предназначены для длительного
проживания экипажа.
Сегодня заканчиваются 11-е сутки украинского плена для российских рыбаков. Рассмотрение украинскими судами административных дел команды сейнера снова перенесено.
Мария Горбенко, жена капитана судна «Норд» Владимира Горбенко: «Я вчера с 7:00 ему пыталась дозвониться. Связи нет. Все, у меня сил нет. Младший двухлетний ребенок считает, что папа на работе. У средней дочери, ей 10 лет, вчера была истерика. Она услышала, о чем я разговариваю по телефону».
Похищение капитана напоминало сюжет дешевого детектива — его попросили выйти на несколько минут и увезли из Бердянска в Херсон. Лекарства Горбенко остались на столе каюты. Без необходимых препаратов у мужчины случился сердечный приступ.
Сергей Лесков, председатель рыб колхоза «Первое Мая»: «Его возили по больницам, больницы отказывались его принимать. Какой-то минимальный набор медицинских услуг ему оказали, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания в Херсоне».
Как передает корреспондент Олег Крючков, спешка с рассмотрением дела капитана вполне объяснима — украинских силовиков поджимают процессуальные сроки. Конфискация судна и мера пресечения для капитана — финал провокации. После похищения Владимира Горбенко команда сейнера попыталась сойти на берег. На борту судна нет холодильников, улов хранится прямо в трюме.
Татьяна Совельёва, жена второго помощника судна «Норд»: «Рыба начала протухать. Вонь стоит такая, что им в каютах невозможно сидеть. Они вышли, вызвали какую-то группу, пограничников или кого-то еще, их запихали опять на судно».
Утром корабль окружили автоматчики, украинские власти так и не разрешили экипажу сойти на берег и не пропустили консула, пообещали лишь выгрузить протухшую рыбу и разрешили адвокатам принести на борт питьевую воду.
Каких-то особенных бытовых условий для команды на сейнерах данного типа не предусмотрено. На борту есть несколько маленьких, совсем узких коек, два стула, стол. Эти корабли не предназначены для длительного
проживания экипажа.
Сегодня заканчиваются 11-е сутки украинского плена для российских рыбаков. Рассмотрение украинскими судами административных дел команды сейнера снова перенесено.
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