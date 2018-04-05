Капитан арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» нуждается в лечении

В больницу доставлен капитан российского рыболовецкого сейнера «Норд», который был задержан украинскими пограничниками. О состоянии здоровья Владимира Горбенко сообщил адвокат, представляющий интересы экипажа.
Горбенко стало плохо в херсонском управлении СБУ, куда его под конвоем накануне доставили с борта судна. Капитану пытались избрать меру пресечения, но, как рассказал его адвокат Дмитрий Щербина, у Горбенко подскочило давление, стало плохо с сердцем. В итоге из изолятора временного содержания его госпитализировали, а судебное заседание перенесли на сегодня.
Анна Шевелёва, пресс-секретарь рыбколхоза «Первого мая», которому принадлежит судно «Норд»: «В госпитале сказал, что капитан нуждается в амбулаторном лечении. И вот сейчас мы пытаемся понять, были ли предоставлены какие-либо медикаменты и где он будет находиться в течении амбулаторного лечения. К сожалению, какой-то более подробной информацией мы сейчас не располагаем».
Украинские власти хотят обвинить капитана в нарушении порядка въезда в Крым, за это можно получить до 5 лет тюрьмы. Остальным членам экипажа грозит по 15 суток административного ареста.
Российский сейнер «Норд» с 10 моряками на борту был задержан в Азовском море 25 марта. Сейчас судно находится в украинском порту Бердянск. Наше посольство в Киеве требует немедленно допустить дипломатов к задержанным российским гражданам, но украинская сторона игнорирует эти законные требования.
Анна Шевелёва, пресс-секретарь рыбколхоза «Первого мая», которому принадлежит судно «Норд»: «В госпитале сказал, что капитан нуждается в амбулаторном лечении. И вот сейчас мы пытаемся понять, были ли предоставлены какие-либо медикаменты и где он будет находиться в течении амбулаторного лечения. К сожалению, какой-то более подробной информацией мы сейчас не располагаем».
Украинские власти хотят обвинить капитана в нарушении порядка въезда в Крым, за это можно получить до 5 лет тюрьмы. Остальным членам экипажа грозит по 15 суток административного ареста.
Российский сейнер «Норд» с 10 моряками на борту был задержан в Азовском море 25 марта. Сейчас судно находится в украинском порту Бердянск. Наше посольство в Киеве требует немедленно допустить дипломатов к задержанным российским гражданам, но украинская сторона игнорирует эти законные требования.
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