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7 апреля, 13:15
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    Капитана задержанного Украиной судна «Норд» госпитализировали

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    Капитана задержанного Украиной судна «Норд» госпитализировали

    Капитана задержанного Украиной судна «Норд» госпитализировали

    Капитана задержанного Украиной судна «Норд» госпитализировали

    Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья капитана крымского рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками.

    По словам юриста, Владимира Горбенко госпитализировали из изолятора временного содержания.

    Дмитрий Щербина, адвокат: «Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу».

    Он также сообщил, что сейчас капитан находится в больнице им. Лучанского в Херсоне. При этом уже завтра, 5 апреля, должно пройти судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения, передает РИА Новости.

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    Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Позднее сейнер был арестован по решению украинского суда. На членов команды, которые являются российскими гражданами, были составлены административные протоколы о нарушении порядка въезда в Крым.

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    Капитана же обвинили еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок. Сегодня сотрудники СБУ доставили Горбенко в Херсон.

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    Между тем арестованное судно и моряки остаются в украинском порту Бердянск. Как рассказали в МИД РФ, члены экипажа содержатся в нечеловеческих условиях и находятся под прицелами автоматчиков.

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