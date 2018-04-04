Капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» привезли в суд

Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко доставлен в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения, сообщил адвокат экипажа.
Капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» найден; его доставили в Херсонский суд для избрания меры пресечения. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Щербина, адвокат, представляющий интересы экипажа сейнера.
Ранее в среду стало известно, что украинские пограничники посадили Владимира Горбенко в машину и увезли в неизвестном направлении. Адвокаты в известность поставлены не были, так что защита заявила, что речь идет о похищении человека.
Дмитрий Щербина, адвокат: «Мы искали капитана по всем инстанциям. Наконец, полчаса назад мне позвонил представитель Службы безопасности Украины господин Просняк и сообщил, что капитана Горбенко доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».
Адвокат отметил, что статья УК Украины «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» не предусматривает содержание обвиняемого под стражей, так что, возможно, Горбенко предъявят другое обвинение.
Дмитрий Щербина: «Возможно, подзащитному будет предъявлено другое обвинение по очень серьезной статье, по какой — пока непонятно. Возможно, потому что он не явился на допрос в СБУ, то есть по формальным причинам, поскольку с судна-то экипаж не выпускают».
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Накануне сам Горбенко рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
Ранее в среду стало известно, что украинские пограничники посадили Владимира Горбенко в машину и увезли в неизвестном направлении. Адвокаты в известность поставлены не были, так что защита заявила, что речь идет о похищении человека.
Дмитрий Щербина, адвокат: «Мы искали капитана по всем инстанциям. Наконец, полчаса назад мне позвонил представитель Службы безопасности Украины господин Просняк и сообщил, что капитана Горбенко доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».
Адвокат отметил, что статья УК Украины «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» не предусматривает содержание обвиняемого под стражей, так что, возможно, Горбенко предъявят другое обвинение.
Дмитрий Щербина: «Возможно, подзащитному будет предъявлено другое обвинение по очень серьезной статье, по какой — пока непонятно. Возможно, потому что он не явился на допрос в СБУ, то есть по формальным причинам, поскольку с судна-то экипаж не выпускают».
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Накануне сам Горбенко рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
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