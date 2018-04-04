Адвокат заявил о похищении капитана арестованного на Украине крымского судна

Владимир Горбенко, капитан арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд», был похищен сегодня утром, заявил адвокат экипажа.
Капитан крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, был похищен в среду утром. Об этом РИА Новости заявил Дмитрий Щербина, адвокат, представляющий интересы экипажа сейнера. Ранее представительница судовладельца заявила, что украинские пограничники увезли Владимира Горбенко в неизвестном направлении.
Дмитрий Щербина, адвокат: «Сегодня в 6:20 утра представители погранслужбы Мариуполя, а именно морской охраны №23, подошли к судну, попросили выйти капитана на секундочку, предупредив: если что, будут открывать огонь на поражение. Он сошел. Его пригласили на пять минут на военный корабль, который задерживало это судно, для уточнения каких-то деталей. Он пошел, и до сих пор о нем ничего не известно. Но есть информация, что его затолкали в автомобиль — серая Skoda погранслужбы — и вне таможенного и вне пограничного контроля вывезли за пределы территории порта в неизвестном направлении».
По словам Щербины, сначала защита предполагала, что Горбенко увезли в суд Мариуполя, где сегодня должно состояться заседание по его делу, однако в суде сообщили, что моряка не привозили.
Дмитрий Щербина: «Мы можем говорить, что это фактически похищение человека. По процедурам так не делается. Они просто на служебном автомобиле похитили капитана».
Адвокаты в срочном порядке выехали в порт, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, добавил Щербина.
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Накануне Горбенко рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
Дмитрий Щербина, адвокат: «Сегодня в 6:20 утра представители погранслужбы Мариуполя, а именно морской охраны №23, подошли к судну, попросили выйти капитана на секундочку, предупредив: если что, будут открывать огонь на поражение. Он сошел. Его пригласили на пять минут на военный корабль, который задерживало это судно, для уточнения каких-то деталей. Он пошел, и до сих пор о нем ничего не известно. Но есть информация, что его затолкали в автомобиль — серая Skoda погранслужбы — и вне таможенного и вне пограничного контроля вывезли за пределы территории порта в неизвестном направлении».
По словам Щербины, сначала защита предполагала, что Горбенко увезли в суд Мариуполя, где сегодня должно состояться заседание по его делу, однако в суде сообщили, что моряка не привозили.
Дмитрий Щербина: «Мы можем говорить, что это фактически похищение человека. По процедурам так не делается. Они просто на служебном автомобиле похитили капитана».
Адвокаты в срочном порядке выехали в порт, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, добавил Щербина.
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Накануне Горбенко рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
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