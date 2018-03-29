Задержание российского сейнера на Украине: ФСБ возбудила дело об угоне судна

Сотрудники российского посольства сейчас делают все возможное, чтобы вызволить экипаж рыболовного судна, которое уже пятые сутки остается фактически в плену у Украины.
Сейнер «Норд» из Крыма задержали в нейтральных водах Азовского моря якобы за незаконное пересечение границы и отбуксировали в украинский Бердянск. На борту находятся 10 моряков, все они — граждане России. У экипажа нет нужных лекарств, на исходе запасы еды и воды. Топлива остается всего на несколько часов. Когда оно закончится, весь груз, а это больше 5 тонн тюльки, испортится.
Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Мы здесь живы-здоровы. Мы как граждане РФ надеемся и верим, что правительство не забудет о нас и поможет вернуться домой к своим семьям».
Экипаж обвиняют в нарушении границы, а капитана еще и в причинении вреда интересам государства. Владимиру Горбенко грозит до 3 лет тюрьмы. Сейнер собираются конфисковать. Владелец «Норда» обратился за помощью в МИД и Росрыболовство, а Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело об угоне судна.
Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Мы здесь живы-здоровы. Мы как граждане РФ надеемся и верим, что правительство не забудет о нас и поможет вернуться домой к своим семьям».
Экипаж обвиняют в нарушении границы, а капитана еще и в причинении вреда интересам государства. Владимиру Горбенко грозит до 3 лет тюрьмы. Сейнер собираются конфисковать. Владелец «Норда» обратился за помощью в МИД и Росрыболовство, а Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело об угоне судна.
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