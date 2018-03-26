Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

Госпогранслужба Украины опубликовала видео задержанного рыболовецкого судна, шедшего под российским флагом.
Видео появилось на официальном YouTube-канале ведомства.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в украинской части территориальных вод Азовского моря судна «Норд», на его борту находится экипаж в составе 10 человек. При этом все члены команды судна имеют паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.
Судно с экипажем отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Команду «Норда» подозревают в нарушении порядка выезда из Крыма.
В производственном кооперативе «Рыболовецкий колхоз имени первого мая», которому принадлежит «Норд», назвали действия сотрудников пограничной службы Украины «противоправными» и «опасными для жизни и безопасности граждан РФ», передает «Интерфакс».
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в украинской части территориальных вод Азовского моря судна «Норд», на его борту находится экипаж в составе 10 человек. При этом все члены команды судна имеют паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.
Судно с экипажем отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Команду «Норда» подозревают в нарушении порядка выезда из Крыма.
В производственном кооперативе «Рыболовецкий колхоз имени первого мая», которому принадлежит «Норд», назвали действия сотрудников пограничной службы Украины «противоправными» и «опасными для жизни и безопасности граждан РФ», передает «Интерфакс».
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