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    Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна. корабли и суда, Крым, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

    Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

    2 комментария
    Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

    Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

    Опубликовано видео с задержанного Украиной российского судна

      Госпогранслужба Украины опубликовала видео задержанного рыболовецкого судна, шедшего под российским флагом.

      Видео появилось на официальном YouTube-канале ведомства.

      Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в украинской части территориальных вод Азовского моря судна «Норд», на его борту находится экипаж в составе 10 человек. При этом все члены команды судна имеют паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

      Судно с экипажем отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Команду «Норда» подозревают в нарушении порядка выезда из Крыма.

      В производственном кооперативе «Рыболовецкий колхоз имени первого мая», которому принадлежит «Норд», назвали действия сотрудников пограничной службы Украины «противоправными» и «опасными для жизни и безопасности граждан РФ», передает «Интерфакс».

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