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    Украинские пограничники задержали судно под флагом РФ

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    Украинские пограничники задержали судно под флагом РФ

    Украинские пограничники задержали судно под флагом РФ

    Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкого судна, шедшего под российским флагом.

    Как сообщается на сайте ведомства, судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы, на его борту находится экипаж в составе 10 человек.

    Согласно сообщению, судно зарегистрировано в Крыму, а экипаж подозревают в нарушении порядка выезда из Крыма. Все члены команды судна имеют паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

    Из сообщения Госпогранслужбы Украины: «Задержанное судно с экипажем на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий».

    Также в сообщении указывается, что в ходе осмотра судна обнаружены трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

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