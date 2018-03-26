Украинские пограничники задержали судно под флагом РФ

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкого судна, шедшего под российским флагом.
Как сообщается на сайте ведомства, судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы, на его борту находится экипаж в составе 10 человек.
Согласно сообщению, судно зарегистрировано в Крыму, а экипаж подозревают в нарушении порядка выезда из Крыма. Все члены команды судна имеют паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.
Из сообщения Госпогранслужбы Украины: «Задержанное судно с экипажем на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий».
Также в сообщении указывается, что в ходе осмотра судна обнаружены трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.
Согласно сообщению, судно зарегистрировано в Крыму, а экипаж подозревают в нарушении порядка выезда из Крыма. Все члены команды судна имеют паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.
Из сообщения Госпогранслужбы Украины: «Задержанное судно с экипажем на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий».
Также в сообщении указывается, что в ходе осмотра судна обнаружены трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.
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