Капитан задержанного Украиной судна пожаловался на издевательства

Капитан крымского рыболовецкого судна «Норд», арестованного на Украине, рассказал, что моряки подвергаются постоянным унижениям и издевательствам.
По словам Владимира Горбенко, сейчас экипаж судна «вынужден жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы» и «постоянно дышать отравленным воздухом».
Также капитан рассказал, что после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз. Однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
Кроме того, сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Из-за этого на судне в любой момент может начаться пожар, передает РИА Новости.
Владимир Горбенко: «Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда».
Напомним, украинские пограничники задержали сейнер в Азовском море 25 марта. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушение порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Также капитан рассказал, что после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз. Однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
Кроме того, сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Из-за этого на судне в любой момент может начаться пожар, передает РИА Новости.
Владимир Горбенко: «Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда».
Напомним, украинские пограничники задержали сейнер в Азовском море 25 марта. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушение порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
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