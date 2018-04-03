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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Капитан задержанного Украиной судна пожаловался на издевательства

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    Капитан задержанного Украиной судна пожаловался на издевательства

    Капитан задержанного Украиной судна пожаловался на издевательства

    Капитан задержанного Украиной судна пожаловался на издевательства

    Капитан крымского рыболовецкого судна «Норд», арестованного на Украине, рассказал, что моряки подвергаются постоянным унижениям и издевательствам.

    По словам Владимира Горбенко, сейчас экипаж судна «вынужден жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы» и «постоянно дышать отравленным воздухом».

    Также капитан рассказал, что после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз. Однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.

    Кроме того, сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Из-за этого на судне в любой момент может начаться пожар, передает РИА Новости.

    Владимир Горбенко: «Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда».

    смотретьЗадержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины
    Задержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины
    Напомним, украинские пограничники задержали сейнер в Азовском море 25 марта. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушение порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.

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