От моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами

На каких основаниях Украина уже больше недели держит в плену крымских моряков? И как получилось, что капитан корабля сначала исчез после допроса в СБУ, а потом его увезли в больницу?
Украинские пограничники уже больше недели удерживают экипаж рыболовецкого судна «Норд» в порту Бердянска. У россиян на исходе еда и вода. О судьбе капитана арестованной шхуны Владимира Горбенко родные накануне вообще ничего не знали, а в среду выяснилось, что он госпитализирован. Подробности в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Это для коллег и подчиненных он «капитан Горбенко», для мамы он «Вовочка». И каково ей было узнать о том, что любимого сына утром пограничники вывели с судна и увезли неизвестно куда.
Анна Шевелёва, пресс-секретарь рыбколхоза «Первое мая»: «Пограничная служба Украины увезла его в неизвестном направлении. Связи нет, в суде его нет, суд не начинался. Просим не звонить напрямую капитану. Он говорит, что очень измотан».
Но накануне матери все же удалось дозвониться до сына.
Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Самочувствие у людей с каждым днем становится все хуже. На данный момент, один раз вызывали скорую помощь из-за гипертонических кризов у членов экипажа».
Позже Владимир Горбенко нашёлся. Оказывается, его отвезли в Херсон в местное отделение СБУ, где стали обвинять в нарушении порядка въезда в Крым. В головах пограничников ведь полуостров является украинским. Как и само судно, и экипаж.
Из комментария Госпогранслужбы Украины: «Судно „Норд“ является украинским (порт регистрации — Керчь) и члены судовой команды, предварительно, также являются гражданами Украины, а потому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен».
Но где тогда логика задержания траулера? Если для пограничников это украинское судно, ходившее в украинских водах, то какую же границу оно изначально нарушило? Ни ответов, ни, что самое пугающее, развязки этой истории пока не видно.
Надежда Таранец, жена старшего механика судна «Норд»: «Они то адвокатов не пускали, то еще чего-то. Мы уже поняли, что ситуация обостряется. Они законов никаких не нарушали, границу они не переходили. Они так работают в этих водах уже много лет».
Более того, пограничники Незалежной после задержания начали торговаться с моряками и предлагать им освобождение в обмен на то, что те признают себя украинцами. Экипаж отказался.
Михаил Ненашев, председатель общероссийского движения поддержки флота: «Эти ребята из Керчи — простые рыбаки, которые занимаются только рыбной ловлей, это не военный корабль. И на кого напали-то? Как сомалийские пираты, или пираты региона западной Сахары: хватают моряков ради выкупа».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это для коллег и подчиненных он «капитан Горбенко», для мамы он «Вовочка». И каково ей было узнать о том, что любимого сына утром пограничники вывели с судна и увезли неизвестно куда.
Анна Шевелёва, пресс-секретарь рыбколхоза «Первое мая»: «Пограничная служба Украины увезла его в неизвестном направлении. Связи нет, в суде его нет, суд не начинался. Просим не звонить напрямую капитану. Он говорит, что очень измотан».
Но накануне матери все же удалось дозвониться до сына.
Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Самочувствие у людей с каждым днем становится все хуже. На данный момент, один раз вызывали скорую помощь из-за гипертонических кризов у членов экипажа».
Позже Владимир Горбенко нашёлся. Оказывается, его отвезли в Херсон в местное отделение СБУ, где стали обвинять в нарушении порядка въезда в Крым. В головах пограничников ведь полуостров является украинским. Как и само судно, и экипаж.
Из комментария Госпогранслужбы Украины: «Судно „Норд“ является украинским (порт регистрации — Керчь) и члены судовой команды, предварительно, также являются гражданами Украины, а потому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен».
Но где тогда логика задержания траулера? Если для пограничников это украинское судно, ходившее в украинских водах, то какую же границу оно изначально нарушило? Ни ответов, ни, что самое пугающее, развязки этой истории пока не видно.
Надежда Таранец, жена старшего механика судна «Норд»: «Они то адвокатов не пускали, то еще чего-то. Мы уже поняли, что ситуация обостряется. Они законов никаких не нарушали, границу они не переходили. Они так работают в этих водах уже много лет».
Более того, пограничники Незалежной после задержания начали торговаться с моряками и предлагать им освобождение в обмен на то, что те признают себя украинцами. Экипаж отказался.
Михаил Ненашев, председатель общероссийского движения поддержки флота: «Эти ребята из Керчи — простые рыбаки, которые занимаются только рыбной ловлей, это не военный корабль. И на кого напали-то? Как сомалийские пираты, или пираты региона западной Сахары: хватают моряков ради выкупа».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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