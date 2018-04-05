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    От моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами. Крым, Украина, корабли и суда, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами

    От моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами

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    От моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами

    От моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами

    От моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами

      На каких основаниях Украина уже больше недели держит в плену крымских моряков? И как получилось, что капитан корабля сначала исчез после допроса в СБУ, а потом его увезли в больницу?

      Украинские пограничники уже больше недели удерживают экипаж рыболовецкого судна «Норд» в порту Бердянска. У россиян на исходе еда и вода. О судьбе капитана арестованной шхуны Владимира Горбенко родные накануне вообще ничего не знали, а в среду выяснилось, что он госпитализирован. Подробности в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.

      Это для коллег и подчиненных он «капитан Горбенко», для мамы он «Вовочка». И каково ей было узнать о том, что любимого сына утром пограничники вывели с судна и увезли неизвестно куда.

      Анна Шевелёва, пресс-секретарь рыбколхоза «Первое мая»: «Пограничная служба Украины увезла его в неизвестном направлении. Связи нет, в суде его нет, суд не начинался. Просим не звонить напрямую капитану. Он говорит, что очень измотан».

      Но накануне матери все же удалось дозвониться до сына.

      Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Самочувствие у людей с каждым днем становится все хуже. На данный момент, один раз вызывали скорую помощь из-за гипертонических кризов у членов экипажа».

      Позже Владимир Горбенко нашёлся. Оказывается, его отвезли в Херсон в местное отделение СБУ, где стали обвинять в нарушении порядка въезда в Крым. В головах пограничников ведь полуостров является украинским. Как и само судно, и экипаж.

      Из комментария Госпогранслужбы Украины: «Судно „Норд“ является украинским (порт регистрации — Керчь) и члены судовой команды, предварительно, также являются гражданами Украины, а потому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен».

      смотретьКапитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» привезли в суд
      Капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» привезли в суд
      Но где тогда логика задержания траулера? Если для пограничников это украинское судно, ходившее в украинских водах, то какую же границу оно изначально нарушило? Ни ответов, ни, что самое пугающее, развязки этой истории пока не видно.

      Надежда Таранец, жена старшего механика судна «Норд»: «Они то адвокатов не пускали, то еще чего-то. Мы уже поняли, что ситуация обостряется. Они законов никаких не нарушали, границу они не переходили. Они так работают в этих водах уже много лет».

      Более того, пограничники Незалежной после задержания начали торговаться с моряками и предлагать им освобождение в обмен на то, что те признают себя украинцами. Экипаж отказался.

      Михаил Ненашев, председатель общероссийского движения поддержки флота: «Эти ребята из Керчи — простые рыбаки, которые занимаются только рыбной ловлей, это не военный корабль. И на кого напали-то? Как сомалийские пираты, или пираты региона западной Сахары: хватают моряков ради выкупа».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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