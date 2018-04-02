Задержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины

Моряков российского рыболовецкого судна, которое находится под арестом в порту Бердянска, вынуждают признать украинское гражданство. Об этом заявил представитель судовладельца.
Украинские пограничники задержали сейнер в Азовском море 25 марта. Консула на борт до сих пор не допустили. На судне проблемы с продуктами и лекарствами.
Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Если бы не было юристов, были бы очень большие проблемы. Они в пакетах по территории порта носят нам еду и лекарства».
На борту — 10 человек, все граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушение порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Если бы не было юристов, были бы очень большие проблемы. Они в пакетах по территории порта носят нам еду и лекарства».
На борту — 10 человек, все граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушение порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Комментарии