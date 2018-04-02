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    Задержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины. задержание, корабли и суда, Крым, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины

    Задержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины

    2 комментария
    Задержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины

    Задержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины

    Задержанных российских моряков принуждают принять гражданство Украины

      Моряков российского рыболовецкого судна, которое находится под арестом в порту Бердянска, вынуждают признать украинское гражданство. Об этом заявил представитель судовладельца.

      Украинские пограничники задержали сейнер в Азовском море 25 марта. Консула на борт до сих пор не допустили. На судне проблемы с продуктами и лекарствами.

      Владимир Горбенко, капитан судна «Норд»: «Если бы не было юристов, были бы очень большие проблемы. Они в пакетах по территории порта носят нам еду и лекарства».

      На борту — 10 человек, все граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушение порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.

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