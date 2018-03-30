Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    Задержанные на Украине российские моряки страдают от голода и жажды. задержание, корабли и суда, Крым, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанные на Украине российские моряки страдают от голода и жажды

    Задержанные на Украине российские моряки страдают от голода и жажды

    4 комментария
    Задержанные на Украине российские моряки страдают от голода и жажды

    Задержанные на Украине российские моряки страдают от голода и жажды

    Задержанные на Украине российские моряки страдают от голода и жажды

      На борт российского сейнера «Норд», задержанного украинскими пограничниками, сегодня доставили немного продуктов и воду.

      По словам капитана, их хватит до конца недели. А что потом — неизвестно. Сойти на берег для пополнения запасов рыбакам по-прежнему не дают.

      О том, что люди на борту фактически голодают, накануне сообщил владелец судна, которое приписано к порту Керчи.

      Задержали сейнер в Азовском море еще 25 марта, а затем отбуксировали в Бердянск. Никаких официальных обвинений крымским рыбакам пока так и не предъявлено.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru