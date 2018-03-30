Задержанные на Украине российские моряки страдают от голода и жажды

На борт российского сейнера «Норд», задержанного украинскими пограничниками, сегодня доставили немного продуктов и воду.
По словам капитана, их хватит до конца недели. А что потом — неизвестно. Сойти на берег для пополнения запасов рыбакам по-прежнему не дают.
О том, что люди на борту фактически голодают, накануне сообщил владелец судна, которое приписано к порту Керчи.
Задержали сейнер в Азовском море еще 25 марта, а затем отбуксировали в Бердянск. Никаких официальных обвинений крымским рыбакам пока так и не предъявлено.
О том, что люди на борту фактически голодают, накануне сообщил владелец судна, которое приписано к порту Керчи.
Задержали сейнер в Азовском море еще 25 марта, а затем отбуксировали в Бердянск. Никаких официальных обвинений крымским рыбакам пока так и не предъявлено.
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