Задержанных в Азовском море российских моряков будут судить в Бердянске

Москва потребовала от Киева немедленно освободить экипаж российского рыболовного судна «Норд» и вернуть судно законному владельцу. Об этом сегодня заявили в МИД РФ. Моряки уже пятые сутки остаются фактически в украинском плену. Сейнер из Крыма задержали в нейтральных водах Азовского моря с формулировкой «за нарушение порядка посещения оккупированного Крыма». Другими словами, экипаж российского судна будут судить за то, что они заходили в российский же порт.
Нападение было хорошо спланировано и организовано. На борт сейнера «Норд» высадилась вооруженная штурмовая группа. Украинские пограничники моментально отключили корабельные рации, команду заперли в каютах.
Владимир Карпенко, капитан сейнера «Норд»: «Наше судно с экипажем в количестве 10 человек находится под арестом в порту Бердянск, возле причала».
Украинские пограничники свои действия объясняют «нарушением порядка посещения оккупированного Крыма». Полуостров они считают украинским, следовательно, разрешение на выход в море капитан должен был брать в украинском Бердянске, а не в российской Керчи. Российский флаг на мачте и паспорта команды — отягчающие улики.
Мореплавание в этих краях регулирует российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, это внутренние воды Россия с Украиной его совместно используют.
Сергей Лесков, председатель судовладельца — производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая»: «Никаких границ не нарушали, это зафиксировано протоколом украинским с указанием координат».
ФСБ России возбудила уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта, а равно захват его в целях угона». В акватории Азовского моря остановился промысел.
Владир Баженко, рыбак: «Надо или сопровождать постоянно, или выручать тех, кто попал в беду. Или действовать более жестко — задерживать все украинские суда, которые проходят мимо».
Команда «Норда» записала обращение к российским властям и ждет помощи. По словам родственников, провизии экипаж брал на 2 дня, еда уже закончилась, нет и медикаментов. Что делать, родные и близкие не знают. У капитана Владимира Карпенко в Керчи остались трое детей, жена и мама.
Как передает корреспондент Олег Крючков, суд над командой «Норда» начнется 4 апреля в Бердянске. Статья, по которой российских моряков обвиняют украинские прокуроры, предполагает лишение свободы сроком до 3 лет.
Владимир Карпенко, капитан сейнера «Норд»: «Наше судно с экипажем в количестве 10 человек находится под арестом в порту Бердянск, возле причала».
Украинские пограничники свои действия объясняют «нарушением порядка посещения оккупированного Крыма». Полуостров они считают украинским, следовательно, разрешение на выход в море капитан должен был брать в украинском Бердянске, а не в российской Керчи. Российский флаг на мачте и паспорта команды — отягчающие улики.
Мореплавание в этих краях регулирует российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, это внутренние воды Россия с Украиной его совместно используют.
Сергей Лесков, председатель судовладельца — производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая»: «Никаких границ не нарушали, это зафиксировано протоколом украинским с указанием координат».
ФСБ России возбудила уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта, а равно захват его в целях угона». В акватории Азовского моря остановился промысел.
Владир Баженко, рыбак: «Надо или сопровождать постоянно, или выручать тех, кто попал в беду. Или действовать более жестко — задерживать все украинские суда, которые проходят мимо».
Команда «Норда» записала обращение к российским властям и ждет помощи. По словам родственников, провизии экипаж брал на 2 дня, еда уже закончилась, нет и медикаментов. Что делать, родные и близкие не знают. У капитана Владимира Карпенко в Керчи остались трое детей, жена и мама.
Как передает корреспондент Олег Крючков, суд над командой «Норда» начнется 4 апреля в Бердянске. Статья, по которой российских моряков обвиняют украинские прокуроры, предполагает лишение свободы сроком до 3 лет.
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