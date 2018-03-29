Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
Онлайн на сайте
Выход астронавтов НАСА в открытый космос
    •  
    Задержанных в Азовском море российских моряков будут судить в Бердянске. корабли и суда, Крым, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанных в Азовском море российских моряков будут судить в Бердянске

    Задержанных в Азовском море российских моряков будут судить в Бердянске

    7 комментариев
    Задержанных в Азовском море российских моряков будут судить в Бердянске

    Задержанных в Азовском море российских моряков будут судить в Бердянске

    Задержанных в Азовском море российских моряков будут судить в Бердянске

      Москва потребовала от Киева немедленно освободить экипаж российского рыболовного судна «Норд» и вернуть судно законному владельцу. Об этом сегодня заявили в МИД РФ. Моряки уже пятые сутки остаются фактически в украинском плену. Сейнер из Крыма задержали в нейтральных водах Азовского моря с формулировкой «за нарушение порядка посещения оккупированного Крыма». Другими словами, экипаж российского судна будут судить за то, что они заходили в российский же порт.

      Нападение было хорошо спланировано и организовано. На борт сейнера «Норд» высадилась вооруженная штурмовая группа. Украинские пограничники моментально отключили корабельные рации, команду заперли в каютах.

      Владимир Карпенко, капитан сейнера «Норд»: «Наше судно с экипажем в количестве 10 человек находится под арестом в порту Бердянск, возле причала».

      Украинские пограничники свои действия объясняют «нарушением порядка посещения оккупированного Крыма». Полуостров они считают украинским, следовательно, разрешение на выход в море капитан должен был брать в украинском Бердянске, а не в российской Керчи. Российский флаг на мачте и паспорта команды — отягчающие улики.

      Мореплавание в этих краях регулирует российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, это внутренние воды Россия с Украиной его совместно используют.

      Сергей Лесков, председатель судовладельца — производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая»: «Никаких границ не нарушали, это зафиксировано протоколом украинским с указанием координат».

      ФСБ России возбудила уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта, а равно захват его в целях угона». В акватории Азовского моря остановился промысел.

      Владир Баженко, рыбак: «Надо или сопровождать постоянно, или выручать тех, кто попал в беду. Или действовать более жестко — задерживать все украинские суда, которые проходят мимо».

      смотретьЗадержание российского сейнера на Украине: ФСБ возбудила дело об угоне судна
      Задержание российского сейнера на Украине: ФСБ возбудила дело об угоне судна
      Команда «Норда» записала обращение к российским властям и ждет помощи. По словам родственников, провизии экипаж брал на 2 дня, еда уже закончилась, нет и медикаментов. Что делать, родные и близкие не знают. У капитана Владимира Карпенко в Керчи остались трое детей, жена и мама.

      Как передает корреспондент Олег Крючков, суд над командой «Норда» начнется 4 апреля в Бердянске. Статья, по которой российских моряков обвиняют украинские прокуроры, предполагает лишение свободы сроком до 3 лет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru