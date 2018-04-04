Капитана задержанного Украиной судна увезли в неизвестном направлении

Капитана крымского сейнера «Норд», арестованного на Украине, вывезли с судна в неизвестном направлении, сообщила представительница судовладельца.
Капитана арестованного Украиной сейнера «Норд» Владимира Горбенко в среду утром увезли с сейнера в неизвестном направлении. Об этом «Российской газете» сообщила представительница судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.
Анна Шевелева, пресс-секретарь рыбколхоза имени Первого мая: «Три часа назад капитана сняли с судна, даже не уведомив об этом адвокатов, и сейчас его местонахождение неизвестно. Можно было предположить, что его увезли на судебное заседание по нашему сейнеру, которое должно было состояться в городе Мариуполе. Но заседания, по последней информации, не было, и капитана в здании суда нет».
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Накануне Горбенко рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
Анна Шевелева, пресс-секретарь рыбколхоза имени Первого мая: «Три часа назад капитана сняли с судна, даже не уведомив об этом адвокатов, и сейчас его местонахождение неизвестно. Можно было предположить, что его увезли на судебное заседание по нашему сейнеру, которое должно было состояться в городе Мариуполе. Но заседания, по последней информации, не было, и капитана в здании суда нет».
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Накануне Горбенко рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
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