Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели из больницы в изолятор

Капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» Владимир Горбенко, который накануне был госпитализирован, вновь переведен в изолятор временного содержания.
Капитан арестованного на Украине крымского сейнера «Норд» был возвращен из больницы в изолятор временного содержания в Херсоне. Об этом РИА новости сообщил адвокат экипажа судна Дмитрий Щербина.
Напомним, накануне Владимира Горбенко доставили с сейнера, который стоит в порту Бердянска, в суд Херсона для избрания меры пресечения. Его обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым и в попытке нанести ущерб интересам Украины. В изоляторе Горбенко почувствовал себя плохо, и его отвезли в больницу.
Дмитрий Щербина, адвокат: «После оказания всей необходимой медицинской помощи капитана снова вернули в изолятор временного содержания».
Адвокат добавил, что вопрос об избрании меры пресечения Горбенко суд рассмотрит сегодня.
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Позднее сейнер был арестован. Экипаж судна по-прежнему находится на его борту, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Защита сообщала, что от моряков требовали признать себя украинцами, хотя все члены экипажа «Норда» имеют российское гражданство.
В компании-судовладельце — керченском рыбколхозе имени Первого мая уже заявили, что намерены обратиться в Красный Крест с просьбой о помощи в освобождении экипажа.
Напомним, накануне Владимира Горбенко доставили с сейнера, который стоит в порту Бердянска, в суд Херсона для избрания меры пресечения. Его обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым и в попытке нанести ущерб интересам Украины. В изоляторе Горбенко почувствовал себя плохо, и его отвезли в больницу.
Дмитрий Щербина, адвокат: «После оказания всей необходимой медицинской помощи капитана снова вернули в изолятор временного содержания».
Адвокат добавил, что вопрос об избрании меры пресечения Горбенко суд рассмотрит сегодня.
Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Позднее сейнер был арестован. Экипаж судна по-прежнему находится на его борту, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Защита сообщала, что от моряков требовали признать себя украинцами, хотя все члены экипажа «Норда» имеют российское гражданство.
В компании-судовладельце — керченском рыбколхозе имени Первого мая уже заявили, что намерены обратиться в Красный Крест с просьбой о помощи в освобождении экипажа.
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