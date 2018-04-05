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7 апреля, 13:15
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    Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели из больницы в изолятор

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    Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели из больницы в изолятор

    Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели из больницы в изолятор

    Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели из больницы в изолятор

    Капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» Владимир Горбенко, который накануне был госпитализирован, вновь переведен в изолятор временного содержания.

    Капитан арестованного на Украине крымского сейнера «Норд» был возвращен из больницы в изолятор временного содержания в Херсоне. Об этом РИА новости сообщил адвокат экипажа судна Дмитрий Щербина.

    смотретьКапитан арестованного Украиной судна «Норд» нуждается в лечении
    Капитан арестованного Украиной судна «Норд» нуждается в лечении
    Напомним, накануне Владимира Горбенко доставили с сейнера, который стоит в порту Бердянска, в суд Херсона для избрания меры пресечения. Его обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым и в попытке нанести ущерб интересам Украины. В изоляторе Горбенко почувствовал себя плохо, и его отвезли в больницу.

    Дмитрий Щербина, адвокат: «После оказания всей необходимой медицинской помощи капитана снова вернули в изолятор временного содержания».

    Адвокат добавил, что вопрос об избрании меры пресечения Горбенко суд рассмотрит сегодня.

    смотретьОт моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами
    От моряков судна «Норд» требовали признать себя украинцами
    Напомним, крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Позднее сейнер был арестован. Экипаж судна по-прежнему находится на его борту, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Защита сообщала, что от моряков требовали признать себя украинцами, хотя все члены экипажа «Норда» имеют российское гражданство.

    В компании-судовладельце — керченском рыбколхозе имени Первого мая уже заявили, что намерены обратиться в Красный Крест с просьбой о помощи в освобождении экипажа.

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