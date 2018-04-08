Экипаж арестованного судна «Норд» заблокировали на украинском пункте пропуска

Украинские пограничники заблокировали экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» в пункте пропуска Гоптовка на
российско-украинской границе. Об этом сообщил адвокат Владимир Войтюк.
Владимир Войтюк, адвокат: «Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка».
По его словам, адвокаты не могут попасть к членам экипажа из-за действий пограничников, передает РИА Новости.
Владимир Войтюк: «Они блокируют адвокатов в надежде, что вот-вот люди сдадутся. Блокирование и препятствование адвокатской деятельности неоднократно зафиксированы по вызову патруля полиции по 102. Наряд, прибывший по вызову, заявил, что их не пускают на вторую линию контроля пункта пропуска, поэтому они помочь не могут».
Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
На членов экипажа наложили административные штрафы. Капитана Владимира Горбенко суд постановил арестовать на два месяца. Ему вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
По его словам, адвокаты не могут попасть к членам экипажа из-за действий пограничников, передает РИА Новости.
Владимир Войтюк: «Они блокируют адвокатов в надежде, что вот-вот люди сдадутся. Блокирование и препятствование адвокатской деятельности неоднократно зафиксированы по вызову патруля полиции по 102. Наряд, прибывший по вызову, заявил, что их не пускают на вторую линию контроля пункта пропуска, поэтому они помочь не могут».
Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 россиян. Судно отбуксировали, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
На членов экипажа наложили административные штрафы. Капитана Владимира Горбенко суд постановил арестовать на два месяца. Ему вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
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