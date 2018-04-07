Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» больше не удерживается и отпущен на свободу.
Как сообщила РИА Новости представитель судовладельца Анна Шевелева, команда, за исключением капитана, находится в Мариуполе.
Анна Шевелева: «Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана».
В пятницу в Мариуполе на членов экипажа наложили административные штрафы. Одновременно в Херсоне рассматривалось дело капитана «Норда» Владимира Горбенко. Городской суд постановил арестовать его на два месяца. Ему вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
Напомним, судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 граждан России. Судно отбуксировали, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
Анна Шевелева: «Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана».
В пятницу в Мариуполе на членов экипажа наложили административные штрафы. Одновременно в Херсоне рассматривалось дело капитана «Норда» Владимира Горбенко. Городской суд постановил арестовать его на два месяца. Ему вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
Напомним, судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 граждан России. Судно отбуксировали, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
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