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7 апреля, 13:15
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    Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

    1 комментарий
    Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

    Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

    Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

    Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» больше не удерживается и отпущен на свободу.

    Как сообщила РИА Новости представитель судовладельца Анна Шевелева, команда, за исключением капитана, находится в Мариуполе.

    Анна Шевелева: «Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана».

    смотретьСуд Херсона арестовал капитана российского сейнера «Норд»
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    В пятницу в Мариуполе на членов экипажа наложили административные штрафы. Одновременно в Херсоне рассматривалось дело капитана «Норда» Владимира Горбенко. Городской суд постановил арестовать его на два месяца. Ему вменяют статью 332 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на территорию. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

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    Напомним, судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 граждан России. Судно отбуксировали, а членов экипажа обвинили в нарушении действующего на Украине закона о так называемых оккупированных территориях. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

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