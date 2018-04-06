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7 апреля, 13:15
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    Суд Херсона арестовал капитана российского сейнера «Норд»

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    Суд Херсона арестовал капитана российского сейнера «Норд»

    Суд Херсона арестовал капитана российского сейнера «Норд»

    Согласно решению суда, Владимир Горбенко арестован на два месяца. По предъявленной статье ему грозит до пяти лет заключения.

    Большинство членов экипажа российского судна находятся в суде Мариуполя. Им грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

    За время, проведенное под стражей, Владимиру Горбенко не раз становилось плохо из-за проблем с сердцем. Перед визитом к врачам он впервые с момента задержания смог ответить на вопросы журналистов.

    МИД РФ по всем другим доступным каналам следит за ситуацией. Однако пока российских дипломатов к морякам не пускают.

    Погранслужба Украины задержала сейнер «Норд» 25 марта.

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