Москалькова посетила украинского заключенного в омской колонии

Татьяна Москалькова рассказала об условиях содержания осужденного за подготовку диверсии украинца Дмитрия Штыбликова.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в субботу Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в Омске. Об этом Москалькова сообщила на своей странице в Instagram. Гражданин России и Украины Штыбликов осужден на 5 лет лишения свободы за подготовку диверсии, изготовление, хранение и перевозку боеприпасов.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Сегодня в Омске совместно с и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Финогеновым Олегом Михайловичем посетила Штыбликова Дмитрия Анатольевича. Обсудила с Дмитрием Анатольевичем условия содержания, возможность и качество оказания медицинской помощи».
У Штыбликова нет претензий к содержанию в колонии, однако он попросил украинского консула о материальной помощи, сообщила Москалькова ТАСС по итогам встречи.
Татьяна Москалькова: «У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой… Он достал из портфеля заявление с просьбой оказать материальную помощь».
Напомним, о посещении омбудсменами осужденных в России и на Украине договорились президент РФ Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко. Позднее уполномоченные по правам человека в двух странах обменялись списками из 34 человек, которых они намерены посетить.
В Омске должна была также состояться встреча Москальковой с украинской коллегой Людмилой Денисовой, однако, по словам российского омбудсмена, позднее Денисова отказалась от поездки в Омск. Из-за этого встреча была перенесена в Москву. Накануне Денисова заявила, что прибыла на Ямал, чтобы посетить там осужденного за терроризм Олега Сенцова, однако ее к нему не пустили. Москалькова объяснила, что эта поездка Денисовой была «заведомо обречена на неудачу», так как украинский омбудсмен не согласовала с российской коллегой дату своего визита и, соответственно, приехала в колонию, нарушив правила посещения режимных объектов в России.
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ: «Сегодня в Омске совместно с и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Финогеновым Олегом Михайловичем посетила Штыбликова Дмитрия Анатольевича. Обсудила с Дмитрием Анатольевичем условия содержания, возможность и качество оказания медицинской помощи».
У Штыбликова нет претензий к содержанию в колонии, однако он попросил украинского консула о материальной помощи, сообщила Москалькова ТАСС по итогам встречи.
Татьяна Москалькова: «У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой… Он достал из портфеля заявление с просьбой оказать материальную помощь».
Напомним, о посещении омбудсменами осужденных в России и на Украине договорились президент РФ Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко. Позднее уполномоченные по правам человека в двух странах обменялись списками из 34 человек, которых они намерены посетить.
В Омске должна была также состояться встреча Москальковой с украинской коллегой Людмилой Денисовой, однако, по словам российского омбудсмена, позднее Денисова отказалась от поездки в Омск. Из-за этого встреча была перенесена в Москву. Накануне Денисова заявила, что прибыла на Ямал, чтобы посетить там осужденного за терроризм Олега Сенцова, однако ее к нему не пустили. Москалькова объяснила, что эта поездка Денисовой была «заведомо обречена на неудачу», так как украинский омбудсмен не согласовала с российской коллегой дату своего визита и, соответственно, приехала в колонию, нарушив правила посещения режимных объектов в России.
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