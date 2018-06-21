Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в июле

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в следующем месяце.
Сам президент США заявил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером в июле, сообщает агентство Bloomberg.
Отметим, что ранее сегодня в Вашингтоне заявили, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в конце июня приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента США с Путиным.
Зарубежные СМИ же писали, что встреча Путина и Трампа может пройти в середине июля. По данным прессы, переговоры состоятся в одной из европейских столиц после саммита НАТО. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.
Впрочем, Дмитрий Песков отмечал, что пока никакой ясности по встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом нет. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что вариант с проведением переговоров до саммита НАТО не рассматривается.
Напомним, в начале июня Владимир Путин подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы в Вашингтоне. Президент США же не раз говорил, что «хочет поладить» с Россией.
Отметим, что ранее сегодня в Вашингтоне заявили, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в конце июня приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента США с Путиным.
Зарубежные СМИ же писали, что встреча Путина и Трампа может пройти в середине июля. По данным прессы, переговоры состоятся в одной из европейских столиц после саммита НАТО. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.
Впрочем, Дмитрий Песков отмечал, что пока никакой ясности по встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом нет. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что вариант с проведением переговоров до саммита НАТО не рассматривается.
Напомним, в начале июня Владимир Путин подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы в Вашингтоне. Президент США же не раз говорил, что «хочет поладить» с Россией.
Комментарии