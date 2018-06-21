Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон приедет в РФ для подготовки
российско-американского саммита, сообщают СМИ.
Ожидается, что Джон Болтон посетит Москву на следующей неделе в рамках подготовки встречи президентов США и России. Об этом «Интерфаксу» сообщили информированные источники в Вашингтоне.
Ранее зарубежные СМИ писали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине следующего месяца — после саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля — в одной из европейских столиц. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока никакой ясности по встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом по-прежнему нет. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.
Ранее зарубежные СМИ писали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине следующего месяца — после саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля — в одной из европейских столиц. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока никакой ясности по встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом по-прежнему нет. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.
Комментарии