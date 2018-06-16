СМИ: встреча Путина и Трампа может состояться в июле

Американские СМИ утверждают, что встреча президентов России и США может быть организована в июле.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в первой половине июля.
Из текста статьи: «Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО. В подтверждение таких планов Трамп сказал журналистам в пятницу, что „вполне возможно“, что он проведет встречу с Путиным этим летом».
Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11–12 июля.
В статье также говорится, что Трамп просил своих помощников организовать встречу с Путиным и пригласить российского лидера в Вашингтон после встречи с российским президентом в ноябре прошлого года во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Однако тогда сотрудники Совета национальной безопасности при Белом доме «высказывались против идеи подобной встречи».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа по поводу возможной встречи лидеров двух стран. По словам Пескова,
Москва не исключает встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом. При этом глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет.
Из текста статьи: «Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО. В подтверждение таких планов Трамп сказал журналистам в пятницу, что „вполне возможно“, что он проведет встречу с Путиным этим летом».
Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11–12 июля.
В статье также говорится, что Трамп просил своих помощников организовать встречу с Путиным и пригласить российского лидера в Вашингтон после встречи с российским президентом в ноябре прошлого года во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Однако тогда сотрудники Совета национальной безопасности при Белом доме «высказывались против идеи подобной встречи».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа по поводу возможной встречи лидеров двух стран. По словам Пескова,
Москва не исключает встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом. При этом глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет.
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