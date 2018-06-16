    СМИ: встреча Путина и Трампа может состояться в июле

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    СМИ: встреча Путина и Трампа может состояться в июле

    СМИ: встреча Путина и Трампа может состояться в июле

    СМИ: встреча Путина и Трампа может состояться в июле
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Американские СМИ утверждают, что встреча президентов России и США может быть организована в июле.

    Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в первой половине июля.

    Из текста статьи: «Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО. В подтверждение таких планов Трамп сказал журналистам в пятницу, что „вполне возможно“, что он проведет встречу с Путиным этим летом».

    Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11–12 июля.

    В статье также говорится, что Трамп просил своих помощников организовать встречу с Путиным и пригласить российского лидера в Вашингтон после встречи с российским президентом в ноябре прошлого года во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Однако тогда сотрудники Совета национальной безопасности при Белом доме «высказывались против идеи подобной встречи».

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа по поводу возможной встречи лидеров двух стран. По словам Пескова,
    Москва не исключает встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом. При этом глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет.

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