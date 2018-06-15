В Кремле подтвердили возможную встречу Путина и Трампа летом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа по поводу возможной встречи лидеров двух стран.
Москва не исключает встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет.
Сегодня президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox сообщил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом. «Возможно, что мы встретимся, да», — сказал он.
В последнее время Трамп несколько раз выражал готовность провести встречу с российским президентом. Так, ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. Этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
На прошлой неделе в ходе саммита G7 Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть снова принята в «большую восьмерку». Также СМИ писали, что в ходе закрытых встреч с другими лидерами «семерки» американский лидер якобы назвал Крым российским и заявил, что Украина — самое коррумпированное государство в мире.
Сегодня президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox сообщил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом. «Возможно, что мы встретимся, да», — сказал он.
В последнее время Трамп несколько раз выражал готовность провести встречу с российским президентом. Так, ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. Этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
На прошлой неделе в ходе саммита G7 Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть снова принята в «большую восьмерку». Также СМИ писали, что в ходе закрытых встреч с другими лидерами «семерки» американский лидер якобы назвал Крым российским и заявил, что Украина — самое коррумпированное государство в мире.
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