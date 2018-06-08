Трамп заявил, что Россия должна вернуться в G8

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия должна быть вновь принята в G8.
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О необходимости вернуть Россию в состав G8 американский лидер заявил журналистам перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, передает Bloomberg.
В свою очередь Reuters передает, что Трамп высказался за присутствие России на саммите G7.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
Ранее пресс-секретарь американского лидера сообщила, что Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он покинет форум раньше, чем было запланировано изначально, отказавшись от нескольких заседаний и рабочего обеда. Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter отметил, что участники саммита могут обойтись и без американского президента во время подписания итогового документа.
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, если подобное предложение поступит, сказал, что это «гипотетические рассуждения». Также представитель Кремля отметил, что актуальность формата «большой восьмерки» снижается, зато растет значение «большой двадцатки», в которой Россия принимает активное участие.
В свою очередь Reuters передает, что Трамп высказался за присутствие России на саммите G7.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
Ранее пресс-секретарь американского лидера сообщила, что Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он покинет форум раньше, чем было запланировано изначально, отказавшись от нескольких заседаний и рабочего обеда. Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter отметил, что участники саммита могут обойтись и без американского президента во время подписания итогового документа.
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, если подобное предложение поступит, сказал, что это «гипотетические рассуждения». Также представитель Кремля отметил, что актуальность формата «большой восьмерки» снижается, зато растет значение «большой двадцатки», в которой Россия принимает активное участие.
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