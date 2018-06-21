Белый дом подтвердил визит Болтона в Москву для обсуждения встречи Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
О визите советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, который может состояться в один из дней в период с 25 по 27 июня, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис в Twitter.
Гарретт Маркис, официальный представитель Совета национальной безопасности США: «Советник президента США Джон Болтон отправится 25–27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным».
Ранее зарубежные СМИ писали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине следующего месяца — после саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля — в одной из европейских столиц. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока никакой ясности по встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом по-прежнему нет. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.
Российский президент 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США. Накануне президент США заявил, что «хочет поладить с Россией».
Гарретт Маркис, официальный представитель Совета национальной безопасности США: «Советник президента США Джон Болтон отправится 25–27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным».
Ранее зарубежные СМИ писали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине следующего месяца — после саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля — в одной из европейских столиц. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока никакой ясности по встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом по-прежнему нет. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.
Российский президент 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США. Накануне президент США заявил, что «хочет поладить с Россией».
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