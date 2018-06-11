Трамп вновь раскритиковал премьера Канады и выложил фото с премьером Италии

Президент США Дональда Трамп продолжил в Twitter критиковать саммит G7 в Канаде, а также
премьер-министра этой страны Джастина Трюдо.
Трамп продолжил заочную полемику с участниками саммита, вернувшись к наболевшей теме торговых пошлин, которые привели к обострению отношений между странами.
Дональд Трамп, президент США: «Справедливая торговля теперь должна называться „глупой торговлей“, если она не взаимна. Согласно канадскому релизу, они зарабатывают почти 100 миллиардов долларов в торговле с США (они хвастались и на этом попались). Минимум 17 миллиардов! Налог на молочные продукты для США 270%. И затем Джастин Трюдо обижает Америку, когда его призвали к ответу!»
Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.
В следующих сообщениях Трамп напомнил о торговом дефиците США, составляющем 800 миллиардов долларов, включая 151 миллиард в торговле сол странами Евросоюза. Трамп также не преминул напомнить о том, что «США оплачивают почти все расходы» по обороне для членов стран НАТО.
Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.
….And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a 151 Billion Surplus-should pay much more for Military!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.
Вместе с этими сообщениями Трамп ретвитнул свою фотографию с итальянским премьер-министром Италии Конте. Недавно приступивший к обязанностям итальянский премьер уже успел поддержать американского президента во мнении о том, что Россию необходимо вернуть в G7, вновь превратив саммит в G8.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз больше не могут «легкомысленно положиться на Соединенные Штаты». Меркель назвала прошедший в Канаде саммит «неудачным» и «отрезвляющим». А про возвращение к формату G8 Ммеркель заявила что Запад нуждается в России для преодоления кризисов, но для присоединения РФ к «большой семерке» требуется прогресс в реализации минских договоренностей.
Напомним, раньше всех покинув саммит в Канаде Трамп запретил своим представителям подписывать итоговое коммюнике. Это решение Трамп обосновал, в том числе, заявлением премьер-министра Австрии, сделанным на пресс-конференции после саммита, в котором Трюдо возмутился введением Америкой новых торговых пошлин. В Вашингтоне назвали «ударом в спину» заявление канадского премьера о том, что новые торговые пошлины США «оскорбительны» для Канады.
В МИД РФ происходящее на саммите «большой семерки» в Канаде и не стихающие резкие заявления участников встречи назвали «адской дракой».
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