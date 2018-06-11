    Трамп вновь раскритиковал премьера Канады и выложил фото с премьером Италии

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    • Фото: @Scavino45 / twitter.com
    Трамп вновь раскритиковал премьера Канады и выложил фото с премьером Италии

    Трамп вновь раскритиковал премьера Канады и выложил фото с премьером Италии

    Трамп вновь раскритиковал премьера Канады и выложил фото с премьером Италии
  • Фото: @Scavino45 / twitter.com

    • Президент США Дональда Трамп продолжил в Twitter критиковать саммит G7 в Канаде, а также премьер-министра этой страны Джастина Трюдо.

    В воскресенье вечером по американскому времени президент США Дональд Трамп вновь подверг критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а заодно и страны Евросоюза. Одновременно президент США ретвитнул свою фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

    Трамп продолжил заочную полемику с участниками саммита, вернувшись к наболевшей теме торговых пошлин, которые привели к обострению отношений между странами.

    Дональд Трамп, президент США: «Справедливая торговля теперь должна называться „глупой торговлей“, если она не взаимна. Согласно канадскому релизу, они зарабатывают почти 100 миллиардов долларов в торговле с США (они хвастались и на этом попались). Минимум 17 миллиардов! Налог на молочные продукты для США 270%. И затем Джастин Трюдо обижает Америку, когда его призвали к ответу!»




    В следующих сообщениях Трамп напомнил о торговом дефиците США, составляющем 800 миллиардов долларов, включая 151 миллиард в торговле сол странами Евросоюза. Трамп также не преминул напомнить о том, что «США оплачивают почти все расходы» по обороне для членов стран НАТО.







    Вместе с этими сообщениями Трамп ретвитнул свою фотографию с итальянским премьер-министром Италии Конте. Недавно приступивший к обязанностям итальянский премьер уже успел поддержать американского президента во мнении о том, что Россию необходимо вернуть в G7, вновь превратив саммит в G8.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз больше не могут «легкомысленно положиться на Соединенные Штаты». Меркель назвала прошедший в Канаде саммит «неудачным» и «отрезвляющим». А про возвращение к формату G8 Ммеркель заявила что Запад нуждается в России для преодоления кризисов, но для присоединения РФ к «большой семерке» требуется прогресс в реализации минских договоренностей.

    смотретьТрамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
    Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
    Напомним, раньше всех покинув саммит в Канаде Трамп запретил своим представителям подписывать итоговое коммюнике. Это решение Трамп обосновал, в том числе, заявлением премьер-министра Австрии, сделанным на пресс-конференции после саммита, в котором Трюдо возмутился введением Америкой новых торговых пошлин. В Вашингтоне назвали «ударом в спину» заявление канадского премьера о том, что новые торговые пошлины США «оскорбительны» для Канады.

    В МИД РФ происходящее на саммите «большой семерки» в Канаде и не стихающие резкие заявления участников встречи назвали «адской дракой».

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