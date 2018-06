Трамп вновь раскритиковал премьера Канады и выложил фото с премьером Италии

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

….And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a 151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

В воскресенье вечером по американскому времени президент США Дональд Трамп вновь подверг критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а заодно и страны Евросоюза. Одновременно президент США ретвитнул свою фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.Трамп продолжил заочную полемику с участниками саммита, вернувшись к наболевшей теме торговых пошлин, которые привели к обострению отношений между странами., президент США: «Справедливая торговля теперь должна называться „глупой торговлей“, если она не взаимна. Согласно канадскому релизу, они зарабатывают почти 100 миллиардов долларов в торговле с США (они хвастались и на этом попались). Минимум 17 миллиардов! Налог на молочные продукты для США 270%. И затем Джастин Трюдо обижает Америку, когда его призвали к ответу!»В следующих сообщениях Трамп напомнил о торговом дефиците США, составляющем 800 миллиардов долларов, включая 151 миллиард в торговле сол странами Евросоюза. Трамп также не преминул напомнить о том, что «США оплачивают почти все расходы» по обороне для членов стран НАТО.Вместе с этими сообщениями Трамп ретвитнул свою фотографию с итальянским премьер-министром Италии Конте. Недавно приступивший к обязанностям итальянский премьер уже успел поддержать американского президента во мнении о том, что Россию необходимо вернуть в G7, вновь превратив саммит в G8.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз больше не могут «легкомысленно положиться на Соединенные Штаты» . Меркель назвала прошедший в Канаде саммит «неудачным» и «отрезвляющим». А про возвращение к формату G8 Ммеркель заявила что Запад нуждается в России для преодоления кризисов, но для присоединения РФ к «большой семерке» требуется прогресс в реализации минских договоренностей.Напомним, раньше всех покинув саммит в Канаде Трамп запретил своим представителям подписывать итоговое коммюнике . Это решение Трамп обосновал, в том числе, заявлением премьер-министра Австрии, сделанным на пресс-конференции после саммита , в котором Трюдо возмутился введением Америкой новых торговых пошлин. В Вашингтоне назвали «ударом в спину» заявление канадского премьера о том, что новые торговые пошлины США «оскорбительны» для Канады.В МИД РФ происходящее на саммите «большой семерки» в Канаде и не стихающие резкие заявления участников встречи назвали « адской дракой ».