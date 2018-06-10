    «Мы из нее не выходили»: Путин прокомментировал идею Трампа вернуть Россию в G8

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    «Мы из нее не выходили»: Путин прокомментировал идею Трампа вернуть Россию в G8

    «Мы из нее не выходили»: Путин прокомментировал идею Трампа вернуть Россию в G8

    Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров «семерки» в Москве.

    Владимир Путин на пресс-конференции в Циндао прокомментировал идею американского лидера вернуть Россию в G8.

    Владимир Путин, президент РФ: «Что касается возврата России в „семерку“, „восьмерку“ — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве».

    Российский лидер считает, что разногласия и дискуссии в «большой семерке», если они были, являются нормальным рабочим процессом, к которому надо относиться без иронии.

    Владимир Путин: «Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все всё сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии».

    При этом Владимир Путин отметил, что наличие внутренних проблем в «семерке» очевидно.

    Владимир Путин: «Мы видим, что там есть внутренние проблемы».

    смотретьТрамп заявил, что Россия должна вернуться в G8
    Трамп заявил, что Россия должна вернуться в G8
    Накануне президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что возвращение России в эту группу было бы полезно всему миру. G8 — более эффективный формат, чем G7, заявил он журналистам. Другие участники саммита не поддержали идею американского лидера. В поддержку заявления высказался только премьер Италии. В Кремле же сообщили, что Россия сейчас делает акцент на других форматах взаимодействия.

    смотретьНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    Накануне в Канаде завершился саммит «группы семи». Президент США покинул собрание раньше на четыре часа, не подписав итоговое заявление. Более того, обвинил в «лживости» хозяина саммита — премьера Канады Джастина Трюдо.

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