«Мы из нее не выходили»: Путин прокомментировал идею Трампа вернуть Россию в G8

Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров «семерки» в Москве.
Владимир Путин на пресс-конференции в Циндао прокомментировал идею американского лидера вернуть Россию в G8.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается возврата России в „семерку“, „восьмерку“ — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве».
Российский лидер считает, что разногласия и дискуссии в «большой семерке», если они были, являются нормальным рабочим процессом, к которому надо относиться без иронии.
Владимир Путин: «Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все всё сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии».
При этом Владимир Путин отметил, что наличие внутренних проблем в «семерке» очевидно.
Владимир Путин: «Мы видим, что там есть внутренние проблемы».
Накануне президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что возвращение России в эту группу было бы полезно всему миру. G8 — более эффективный формат, чем G7, заявил он журналистам. Другие участники саммита не поддержали идею американского лидера. В поддержку заявления высказался только премьер Италии. В Кремле же сообщили, что Россия сейчас делает акцент на других форматах взаимодействия.
Накануне в Канаде завершился саммит «группы семи». Президент США покинул собрание раньше на четыре часа, не подписав итоговое заявление. Более того, обвинил в «лживости» хозяина саммита — премьера Канады Джастина Трюдо.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается возврата России в „семерку“, „восьмерку“ — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве».
Российский лидер считает, что разногласия и дискуссии в «большой семерке», если они были, являются нормальным рабочим процессом, к которому надо относиться без иронии.
Владимир Путин: «Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все всё сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии».
При этом Владимир Путин отметил, что наличие внутренних проблем в «семерке» очевидно.
Владимир Путин: «Мы видим, что там есть внутренние проблемы».
Накануне президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что возвращение России в эту группу было бы полезно всему миру. G8 — более эффективный формат, чем G7, заявил он журналистам. Другие участники саммита не поддержали идею американского лидера. В поддержку заявления высказался только премьер Италии. В Кремле же сообщили, что Россия сейчас делает акцент на других форматах взаимодействия.
Накануне в Канаде завершился саммит «группы семи». Президент США покинул собрание раньше на четыре часа, не подписав итоговое заявление. Более того, обвинил в «лживости» хозяина саммита — премьера Канады Джастина Трюдо.
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