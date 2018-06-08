Премьер Италии поддержал идею Трампа вернуть Россию в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что согласен с идеей президента США Дональда Трампа по возвращению России в G8.
Итальянский премьер Джузеппе Конте сделал соответствующее заявление в Twitter.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого».
Сегодня, общаясь с журналистами перед вылетом на саммит G7 в Канаду, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G8. В Кремле, комментируя идею американского президента, отметили, что Россия в настоящее время «делает акцент на других форматах».
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Ранее Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, сказал, что актуальность формата «большой восьмерки» снижается, зато растет значение «большой двадцатки», в которой Россия принимает активное участие.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого».
Сегодня, общаясь с журналистами перед вылетом на саммит G7 в Канаду, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G8. В Кремле, комментируя идею американского президента, отметили, что Россия в настоящее время «делает акцент на других форматах».
Напомним, что G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году. Однако в 2014-м, после возвращения Крыма в состав РФ, члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою внешнюю политику. Сейчас в «большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
Ранее Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8, сказал, что актуальность формата «большой восьмерки» снижается, зато растет значение «большой двадцатки», в которой Россия принимает активное участие.
Саммит G7 стартует сегодня в канадской провинции Квебек и продлится два дня.
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