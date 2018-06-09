    Меркель выступила против идеи Трампа вернуть Россию в G8

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    Меркель выступила против идеи Трампа вернуть Россию в G8

    Меркель выступила против идеи Трампа вернуть Россию в G8

    Меркель выступила против идеи Трампа вернуть Россию в G8
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что согласен с идеей президента США Дональда Трампа по возвращению России в G8.

    Как передает Reuters, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, по мнению стран Евросоюза, на данный момент «не достигнуты условия», при которых Россия могла бы вернуться в состав G8.

    По словам Меркель, о возвращении России в состав «Группы семи» можно будет после того, как «будет достигнут существенный прогресс в ситуации на Украине».

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    Накануне перед перед вылетом на саммит G7, который проходит в Канаде, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G8. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что согласен с идеей президента США. А в Кремле подчеркнули, что Россия в настоящее время «делает акцент на других форматах».

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