Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо

Трамп назвал «непорядочным и нерешительным» поведение канадского
премьер-министра во время саммита в Ла Мальбе.
Президент США заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита «большой семерки». Об этом говорится с сообщении, которое Трамп разместил на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Основываясь на ложных заявлениях Джастина Трюдо на его пресс-конференции по итогам саммита и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем введение пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!»
Трамп также возмутился тем, что во время общения в рамках саммита Трюдо был с ним «кротким и мягким», и «как только я ушел», то есть, после вылета президента США в Сингапур, канадский премьер заявил, что «американские пошлины были оскорбительными», и он «не позволит собой помыкать». По словам Трампа, американские таможенные пошлины стали ответом на канадские налоговые сборы на поставляемую в США молочную продукцию в размере 270%.
Напомним, на пресс-конференции саммита Трамп заявлял, что США ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки, и подчеркнул, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят». Разворачивающаяся торговая война стала одной из центральных тем саммита. Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики, которые решили ввести ответные пошлины на американские товары.
Ранее премьер-министр принимавшей G7 страны Джастин Трюдо сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившего работу на курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. В документе лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России, «если ее действия этого потребуют». В итоговой декларации также сказано, что лидеры стран-участников саммита договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, «когда это в наших интересах».
Дональд Трамп, президент США: «Основываясь на ложных заявлениях Джастина Трюдо на его пресс-конференции по итогам саммита и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем введение пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!»
Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U. S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U. S. Market!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.
Трамп также возмутился тем, что во время общения в рамках саммита Трюдо был с ним «кротким и мягким», и «как только я ушел», то есть, после вылета президента США в Сингапур, канадский премьер заявил, что «американские пошлины были оскорбительными», и он «не позволит собой помыкать». По словам Трампа, американские таможенные пошлины стали ответом на канадские налоговые сборы на поставляемую в США молочную продукцию в размере 270%.
PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, «US Tariffs were kind of insulting» and he «will not be pushed around.» Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.
Напомним, на пресс-конференции саммита Трамп заявлял, что США ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки, и подчеркнул, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят». Разворачивающаяся торговая война стала одной из центральных тем саммита. Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики, которые решили ввести ответные пошлины на американские товары.
Ранее премьер-министр принимавшей G7 страны Джастин Трюдо сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившего работу на курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. В документе лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России, «если ее действия этого потребуют». В итоговой декларации также сказано, что лидеры стран-участников саммита договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, «когда это в наших интересах».
Комментарии