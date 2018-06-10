    Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо

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    Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 <nobr>из-за</nobr> «ложных» заявлений Трюдо

    Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо

    Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 <nobr>из-за</nobr> «ложных» заявлений Трюдо
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Трамп назвал «непорядочным и нерешительным» поведение канадского премьер-министра во время саммита в Ла Мальбе.

    Президент США заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита «большой семерки». Об этом говорится с сообщении, которое Трамп разместил на своей странице в Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Основываясь на ложных заявлениях Джастина Трюдо на его пресс-конференции по итогам саммита и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем введение пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!»




    Трамп также возмутился тем, что во время общения в рамках саммита Трюдо был с ним «кротким и мягким», и «как только я ушел», то есть, после вылета президента США в Сингапур, канадский премьер заявил, что «американские пошлины были оскорбительными», и он «не позволит собой помыкать». По словам Трампа, американские таможенные пошлины стали ответом на канадские налоговые сборы на поставляемую в США молочную продукцию в размере 270%.




    Напомним, на пресс-конференции саммита Трамп заявлял, что США ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки, и подчеркнул, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят». Разворачивающаяся торговая война стала одной из центральных тем саммита. Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики, которые решили ввести ответные пошлины на американские товары.

    смотретьНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    Ранее премьер-министр принимавшей G7 страны Джастин Трюдо сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившего работу на курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. В документе лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России, «если ее действия этого потребуют». В итоговой декларации также сказано, что лидеры стран-участников саммита договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, «когда это в наших интересах».

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