Мэй призвала лидеров США и Европы избегать торговой войны

Глава британского правительства Тереза Мэй призвала президента США Дональда Трампа и лидеров европейских стран воздержаться от начала торговой войны.
Как передает Associated Press, в ходе рабочего заседания саммита G7, который проходит в канадской провинции Квебек, Тереза Мэй выступила с речью, предупредив, что решение президента США Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия вызовет ответные меры со стороны европейских стран.
По словам Мэй, Великобритания испытывает опасения относительно одобренных Европейской комиссией пошлин на импорт американских товаров на сумму 2,8 млрд евро. Премьер-министр Великобритании заявила, что пытается убедить лидеров G7 оказать большее давление на Китай, чтобы Пекин сократил избыточное производство стали.
Напомним, США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Евросоюз и некоторые другие страны получили отсрочку, для них новые американские пошлины вступили в силу с 1 июня. В Евросоюзе заявили, что ответные меры в отношении США вступят в силу в начале июля.
Также сообщалось, что Трамп решил отказаться от встречи на саммите с премьером Великобритании Терезой Мэй, так как он устал от ее «учительского» тона.
По словам Мэй, Великобритания испытывает опасения относительно одобренных Европейской комиссией пошлин на импорт американских товаров на сумму 2,8 млрд евро. Премьер-министр Великобритании заявила, что пытается убедить лидеров G7 оказать большее давление на Китай, чтобы Пекин сократил избыточное производство стали.
Напомним, США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Евросоюз и некоторые другие страны получили отсрочку, для них новые американские пошлины вступили в силу с 1 июня. В Евросоюзе заявили, что ответные меры в отношении США вступят в силу в начале июля.
Также сообщалось, что Трамп решил отказаться от встречи на саммите с премьером Великобритании Терезой Мэй, так как он устал от ее «учительского» тона.
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