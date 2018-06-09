    Мэй призвала лидеров США и Европы избегать торговой войны

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    • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman
    Мэй призвала лидеров США и Европы избегать торговой войны

    Мэй призвала лидеров США и Европы избегать торговой войны

    Мэй призвала лидеров США и Европы избегать торговой войны
  • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman

    • Глава британского правительства Тереза Мэй призвала президента США Дональда Трампа и лидеров европейских стран воздержаться от начала торговой войны.

    Как передает Associated Press, в ходе рабочего заседания саммита G7, который проходит в канадской провинции Квебек, Тереза Мэй выступила с речью, предупредив, что решение президента США Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия вызовет ответные меры со стороны европейских стран.

    По словам Мэй, Великобритания испытывает опасения относительно одобренных Европейской комиссией пошлин на импорт американских товаров на сумму 2,8 млрд евро. Премьер-министр Великобритании заявила, что пытается убедить лидеров G7 оказать большее давление на Китай, чтобы Пекин сократил избыточное производство стали.

    Напомним, США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Евросоюз и некоторые другие страны получили отсрочку, для них новые американские пошлины вступили в силу с 1 июня. В Евросоюзе заявили, что ответные меры в отношении США вступят в силу в начале июля.

    Также сообщалось, что Трамп решил отказаться от встречи на саммите с премьером Великобритании Терезой Мэй, так как он устал от ее «учительского» тона.

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