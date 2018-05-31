США объявили о введении пошлин на металл из ЕС, Канады и Мексики

США с 1 июня вводят таможенные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики. Дональд Трамп принял решение не продлевать срок действия исключения для этих стран.
Трамп ввел таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ряда стран еще 23 марта, но сразу же временно вывел из-под действия этих пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз, Канаду и Мексику.
Министр торговли США Уилбур Росс напомнил, что срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая, и в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом Трамп решил его не продлевать.
Уилбур Росс, министр торговли США: «Он принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий начиная с сегодняшней полуночи».
Министр добавил, что США намерены и дальше вести переговоры по пошлинам с Канадой, Мексикой и ЕС, даже если те введут ответные меры.
Уилбур Росс: «Мы ожидаем продолжения переговоров с Канадой, Мексикой и Европейской комиссией, чтобы добиться желаемых результатов. Но сейчас мы хотели бы увидеть их реакцию на сегодняшнее решение».
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявил, что односторонние действия США противоречат нормам ВТО и Вашингтон не оставляет Брюсселю иного выбора, кроме как вводить ответные меры.
В правительстве Канады сообщили, что рассматривают несколько вариантов ответа на действия США.
Министр торговли США Уилбур Росс напомнил, что срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая, и в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом Трамп решил его не продлевать.
Уилбур Росс, министр торговли США: «Он принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий начиная с сегодняшней полуночи».
Министр добавил, что США намерены и дальше вести переговоры по пошлинам с Канадой, Мексикой и ЕС, даже если те введут ответные меры.
Уилбур Росс: «Мы ожидаем продолжения переговоров с Канадой, Мексикой и Европейской комиссией, чтобы добиться желаемых результатов. Но сейчас мы хотели бы увидеть их реакцию на сегодняшнее решение».
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявил, что односторонние действия США противоречат нормам ВТО и Вашингтон не оставляет Брюсселю иного выбора, кроме как вводить ответные меры.
В правительстве Канады сообщили, что рассматривают несколько вариантов ответа на действия США.
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