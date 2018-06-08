Трамп отказался от встречи с раздражающей его Терезой Мэй

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите «Большой семерки» в канадском Квебеке на фоне неприязненного личного отношения американского лидера к коллеге.
О том, что встреча Мэй и Трампа не состоится The Telegraph подтвердил представитель британского правительства. А источник в окружении американского президента, который ранее присутствовал на встречах лидеров, назвал причину: по его мнению, Трамп устал от «учительского» тона Мэй.
Источник: «Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях».
Издание пишет, что во время последнего телефонного разговора Трампа рассердило то, что Мэй вместо обсуждения общих вопросов сразу углубилась в политические детали. Другой источник отметил, что американский лидер раздражен и частыми просьбами британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.
Ранее стало известно, что Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он не станет участвовать в ряде заседаний, а также не намерен посещать рабочий обед. Из Канады американский лидер полетит в Сингапур, где должна состояться историческая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Саммит «Большой семерки» пройдет 8–9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.
Источник: «Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях».
Издание пишет, что во время последнего телефонного разговора Трампа рассердило то, что Мэй вместо обсуждения общих вопросов сразу углубилась в политические детали. Другой источник отметил, что американский лидер раздражен и частыми просьбами британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.
Ранее стало известно, что Трамп сократил пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он не станет участвовать в ряде заседаний, а также не намерен посещать рабочий обед. Из Канады американский лидер полетит в Сингапур, где должна состояться историческая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Саммит «Большой семерки» пройдет 8–9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.
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