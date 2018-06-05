    В Белом доме назвали точное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

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    В Белом доме назвали точное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    В Белом доме назвали точное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    Встреча лидеров США и Северной Кореи пройдет на острове Сентоса в Сингапуре. Об этом сообщили в Белом доме.

    Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своей странице в Twitter назвала точное место встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее словам, они проведут переговоры в отеле «Капелла» на острове Сентоса. Сандерс также поблагодарил власти Сингапура за гостеприимство.




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    Как сообщалось ранее, встреча лидеров США и Северной Кореи состоится 12 июня. Как ожидается, переговоры начнутся в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

    Острова Сентоса — основной курорт Сингапура. Его ежегодно посещают порядка 20 млн человек.

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