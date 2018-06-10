    Трамп считает, что в Сингапуре может достичь «замечательного результата» для КНДР и мира

    комментировать
    Трамп считает, что в Сингапуре может достичь «замечательного результата» для КНДР и мира

    Трамп считает, что в Сингапуре может достичь «замечательного результата» для КНДР и мира

    Трамп считает, что в Сингапуре может достичь «замечательного результата» для КНДР и мира
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Президент США разместил сообщение, в котором выразил уверенность в том, что «встреча в Сингапуре не пройдет впустую».

    Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение о том, что он нацелен на «замечательный результат» встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Дональд Трамп, президент США: «Я направляюсь в Сингапур, где у нас есть шанс достичь поистине замечательного результата для Северной Кореи и всего мира. Это, безусловно, будет захватывающий день. И я уверен в том, что Ким Чен Ын будет упорно работать над тем, что до него практически никто не делал, чтобы достичь мира и великолепного процветания для своей страны. Есть ощущение, что эта уникальная возможность не будет потрачена впустую».




    смотретьУ Ким Чен Ына нет самолета, чтобы прилететь на саммит с Трампом
    У Ким Чен Ына нет самолета, чтобы прилететь на саммит с Трампом
    Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле «Капелла» 12 июня. Эксперты ждут, что встреча приведет, в конечном итоге, к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. При этом Трамп уже заявлял, что никаких документов при встрече с лидером КНДР в Сингапуре подписано не будет. Но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР. Предполагается, что во время встречи лидеров двух стран основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru