Трамп считает, что в Сингапуре может достичь «замечательного результата» для КНДР и мира

Президент США разместил сообщение, в котором выразил уверенность в том, что «встреча в Сингапуре не пройдет впустую».
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение о том, что он нацелен на «замечательный результат» встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп, президент США: «Я направляюсь в Сингапур, где у нас есть шанс достичь поистине замечательного результата для Северной Кореи и всего мира. Это, безусловно, будет захватывающий день. И я уверен в том, что Ким Чен Ын будет упорно работать над тем, что до него практически никто не делал, чтобы достичь мира и великолепного процветания для своей страны. Есть ощущение, что эта уникальная возможность не будет потрачена впустую».
Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле «Капелла» 12 июня. Эксперты ждут, что встреча приведет, в конечном итоге, к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. При этом Трамп уже заявлял, что никаких документов при встрече с лидером КНДР в Сингапуре подписано не будет. Но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР. Предполагается, что во время встречи лидеров двух стран основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Дональд Трамп, президент США: «Я направляюсь в Сингапур, где у нас есть шанс достичь поистине замечательного результата для Северной Кореи и всего мира. Это, безусловно, будет захватывающий день. И я уверен в том, что Ким Чен Ын будет упорно работать над тем, что до него практически никто не делал, чтобы достичь мира и великолепного процветания для своей страны. Есть ощущение, что эта уникальная возможность не будет потрачена впустую».
…Create peace and great prosperity for his land. I look forward to meeting him and have a feeling that this one-time opportunity will not be wasted!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле «Капелла» 12 июня. Эксперты ждут, что встреча приведет, в конечном итоге, к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. При этом Трамп уже заявлял, что никаких документов при встрече с лидером КНДР в Сингапуре подписано не будет. Но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР. Предполагается, что во время встречи лидеров двух стран основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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