Трамп согласился встретиться в Сингапуре с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом он заявил после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Саммит с участием глав двух государств состоится 12 июня.
Американский лидер уточнил, что Соединённые Штаты не намерены подписывать никаких документов во время саммита, передает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Речь идет о процессе, мы не планируем подписывать что-то 12 июня. Мы планируем запустить процесс».
Президент США также подтвердил, что представитель Северной Кореи передал ему послание от Ким Чен Ына. Он назвал письмо «очень интересным», но не стал раскрывать содержание документа.
Дональд Трамп, президент США: «Речь идет о процессе, мы не планируем подписывать что-то 12 июня. Мы планируем запустить процесс».
Президент США также подтвердил, что представитель Северной Кореи передал ему послание от Ким Чен Ына. Он назвал письмо «очень интересным», но не стал раскрывать содержание документа.
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